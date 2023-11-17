«إيدج» توسّع تعاونها مع 4 شركات عالمية

حفل اليوم الأخير من معرض دبي للطيران 2023 بنشاط ملحوظ لـ((إيدج))؛ المجموعة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، حيث وسّعت تعاونها مع 4 شركات عالمية.

فقد أعلنت شركة ((إي بي آي))، العمود الفقري للهندسة ضمن قطاع الطيران والفضاء في دولة الإمارات، التابعة لـ((إيدج))، عن توقيعها خطاب نوايا مع ((تاليس))، مجموعة التقنيات المتقدمة الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والهوية الرقمية والأمن والطيران والفضاء والنقل، حيث ستسمح الاتفاقية لكلتا الشركتين باستكشاف فرص الشراء للقطع الصناعية، إضافة إلى الخدمات الهندسية، بشكل مشترك.

وستسعى شركة ((إي بي آي)) إلى توفير خدمات التصنيع الآلي الدقيق للقطع المعدنية، ودعم وظائف متعددة مثل التجميع ومعالجة الأسطح.

وتندرج هذه الاتفاقية التي وقعت خلال المعرض في إطار مبادرة ((تاليس)) واسمها ((وجهتك الإمارات)) التي تهدف إلى تكوين بصمة صناعية من خلال تنمية الموردين المحليين لتلبية المتطلبات المحلية، واحتياجات التصدير من خلال مجموعة من الشهادات الدولية للتقنيات والقطع والخدمات.

وقال مايكل ديشايز، الرئيس التنفيذي لشركة ((إي بي آي)): تتطلع الشركة إلى هذه الشراكة مع مجموعة ((تاليس))، حيث يسعدها تقديم خدماتها التصنيعية المتقدمة لتعزيز النطاق المحلي للتصنيع السيادي ضمن مبادرتها ((وجهتك الإمارات)). وباعتبارها مساهماً رئيسياً في قطاع الدفاع والفضاء والنفط والغاز بدولة الإمارات، تفخر ((إي بي آي)) بتوحيد جهودها مع مجموعة تاليس لتعزيز التزامها بالتميز والابتكار.

قطع ألمنيوم

كذلك أعلنت ((إي بي آي)) عن تعاقدها لإنتاج نماذج أولية من القطع المكونة من الألمنيوم ومكونات التجميع لحساب برنامج ((Coyote)) الذي تقوده شركة ((رايثيون))، التابعة لمجموعة ((آر تي إكس)).

وضمن العقد الأول الذي منحته ((رايثيون)) لشركة ((إي بي آي))، ستُزوّد الشركة كميات أولية من قطع الألمنيوم المُصنّعة آلياً ومكونات التجميع لطائرات ((Coyote)) الاعتراضية المضادة للطائرات المسيّرة، بما يشمل التصنيع والتصنيع الآلي المتطور والعمليات الخاصة ومعالجات الأسطح وضمان الجودة، والتجميع الفرعي للقطع وموادها.

وقال فهد المهيري، المدير العام لشركة ((رايثيون الإمارات)): يسعدنا التعاون مع إي بي آي ضمن برنامج توطين ((Coyote)). وتتوافق تلك الشراكة مع التزامنا بمبادرة ((اصنع في الإمارات)) التي تدعم قطاع الصناعة في الإمارات. كلنا ثقة بأن قدرات التصنيع الدقيق التي تمتلكها ((إي بي آي)) ستؤدي دوراً محورياً على صعيد عملنا على ((Coyote))، إلى جانب تحقيق هدف الإمارات المتمثل في توطيد دعائم وقدرات أهم القطاعات الصناعية.

ذخائر موجهة

كما وقعت ((إيدج)) وشركة ((كالدس))، المزود الرائد للجيل التالي من الطائرات والأنظمة الجوية والأرضية في الإمارات، مذكرة تفاهم في معرض دبي للطيران لدمج حلول ((إيدج)) من الذخائر الموجهة بدقة والأسلحة الانزلاقية الموجهة في الطائرة الهجومية الخفيفة من طراز ((B-250)) ومنصات ((كاليدوس)) الأخرى.

وقال حمد المرر، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في ((إيدج)): نفخر بالعمل مع ((كالدس)) في هذه المبادرة التكاملية، وتوفير أسلحة ذكية عالية التقنية للمستخدمين النهائيين لطائرات ((B-250)). وستوفر هذه الفرصة مجموعة من الحلول الهجومية الدقيقة متعددة الاستخدامات، كما ستعزز قدرات ((B-250)) متعددة المهام. كما نتطلّع قدماً إلى تقديم طائرة هجومية خفيفة مسلحة ديناميكية ومتقدمة تم تصنيعها في الإمارات، إلى جانب تنمية آفاق التعاون مع ((كالدس)) في المستقبل.

من جانبه، قال خليفة مراد البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ((كالدس)): نفخر بالتعاون مع مجموعة ((إيدج)) فيما يخص دمج الأسلحة الذكية في الطائرة الهجومية الخفيفة المتقدمة من طراز ((B-250))، والتي تم تصميمها وتطويرها وتصنيعها بالكامل من قبل ((كالدس))، الشركة الوطنية الإماراتية ومقرها أبوظبي، حيث تقدم الشركة حلولاً ومنتجات أرضية.

أسلحة

كما وقعت ((إيدج)) وشركة ((روكيتسان)) التركية التي تختص بتصميم وتطوير وتصنيع الصواريخ والقذائف والذخائر الموجهة والأسلحة، اتفاقية لاستكشاف الشراكات المحتملة في مجال الأسلحة الذكية.

وقال حمد المرر، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في ((إيدج)): يحدونا الفخر بالعمل مع ((روكيتسان)) واستكشاف الفرص ذات المنفعة المتبادلة لتطوير التقنيات المتقدمة. كما سنعمل بشكل وثيق على تحديد أي فرص جديدة من شأنها تعزيز الحلول الذكية. ومع تطور اتفاقيتنا المشتركة مع ((روكيتسان)) بهدف تطوير أنظمة وتقنيات الصواريخ المتقدمة، فإننا نتطلع إلى تسريع وتطوير مجموعة منتجاتنا من خلال التعاون المشترك والبناء.

وقال سينك أونين، نائب رئيس ((روكيتسان)): أود في البداية أن أشير إلى اعتزاز فريق عمل ((روكيتسان)) بالتعاون والعمل مع ((إيدج)). ومن المتوقع أن تستكشف الجهود المشتركة بين ((روكيتسان)) و((إيدج)) الفرص المتاحة في التطوير المشترك لتقنيات الأسلحة الذكية الجديدة والمتقدمة. ويُمثل إبرام الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بيننا.