مركز محمد بن راشد للفضاء يختتم مشاركته الناجحة في معرض دبي للطيران

اختتم مركز محمد بن راشد للفضاء بنجاح مشاركته في معرض دبي للطيران 2023، الذي أقيم في مطار ورلد دبي سنترال.

وشهدت منصة المركز طوال الأيام الخمسة زيارة عدد من أصحاب السمو وكبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين للشركات المشاركة في المعرض، إلى جانب المهتمين والمستثمرين والمتخصصين بعالم الفضاء حول العالم.

وقال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: ((نحن فخورون بنجاح مشاركتنا في معرض دبي للطيران 2023، الذي شكل منصة رائعة لتسليط الضوء على رؤيتنا وإنجازاتنا في مجال الفضاء. كمركز محمد بن راشد للفضاء، نلتزم بتعزيز قطاع الفضاء وتقديم إسهاماتنا في مجال الاستكشاف والتكنولوجيا الفضائية.

تشكل هذه المشاركة فرصة لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لتكنولوجيا الفضاء والاستكشاف. نحن ملتزمون بالاستمرار في تحفيز التطور وتعزيز التعاون الدولي لتعزيز قدراتنا في ميدان الفضاء. شكراً للجميع الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث ودعمه، ونتطلع إلى مستقبل مليء بالإنجازات والتقدم في مجال الفضاء)).