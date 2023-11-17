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إحدى قبعات نابليون الشهيرة تباع في مزاد بفرنسا وتوقعات بأن تحقق 650 ألف دولار

11/17/2023 7:22:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


من المتوقع أن تباع إحدى القبعات السوداء العريضة التي كان يرتديها نابليون بونابرت عندما حكم فرنسا في القرن التاسع عشر وشن حربا في أوروبا، بما يزيد على 600 ألف يورو (650 ألف دولار) في مزاد يوم الأحد.

تشمل العناصر الأخرى المفعمة بالتاريخ في مزاد مجموعة تذكارات نابليون التي يملكها رجل الصناعة جان لويس نويزي، طبقا فضيا نهب من عربة نابليون بعد هزيمته في معركة واترلو عام 1815. وتتضمن أيضا حقيبة خشبية للتزيين كان يملكها، مع شفرات حلاقة وفرشاة أسنان فضية ومقص ومتعلقات شخصية أخرى.

والقبعة السوداء الباهتة هي القطعة النجمية التي تتراوح قيمتها بين 600 ألف و800 ألف يورو (650 ألف إلى 870 ألف دولار).

بينما كان الضباط الآخرون يرتدون قبعاتهم عادة مع توجيه الأجنحة من الأمام إلى الخلف، كان نابليون يرتدي قبعاته مع توجيه الأطراف نحو كتفيه. وهذا الأسلوب سهّل على قواته اكتشاف الجنرال العسكري ورجل الدولة في القتال.

وقال جان بيير أوسينات، رئيس دار أوسينات للمزادات، "بالنسبة للأشخاص الذين يحبون الهدايا التذكارية النابليونية، فإن الحصول على قبعة هو الكأس المقدسة. هناك حوالي 20 قطعة أصلية ونحو 15 قطعة محفوظة في المتاحف، لذلك هناك حوالي 4 أو 5 قطع في أيدي هواة جمع التحف".

تمت استعادة القبعة المعروضة للبيع لأول مرة من قبل الكولونيل بيير بايون، مسؤول التموين في عهد نابليون وأحد رفاقه في العديد من المعارك، بما في ذلك معركة واترلو، وفقا لما ذكره البائعون بالمزاد.

ثم مرت القبعة عبر العديد من الأيدي قبل أن يحصل عليها نويزي.

وأمضى رجل الأعمال أكثر من نصف قرن في تجميع مجموعته من التذكارات والأسلحة النارية والسيوف والعملات المعدنية النابليونية قبل وفاته في عام 2022.

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