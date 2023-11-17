ألبانيا تتأهل لنهائيات يورو 2024 للمرة الثانية في تاريخها

بلغت ألبانيا كأس أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بتعادلها مع مضيفتها مولدافيا 1-1 الجمعة في كيشيناو في الجولة السابعة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الخامسة ضمن تصفيات العرس القاري المقرر في ألمانيا الصيف المقبل.

وكانت البانيا البادئة بالتسجيل عبر مهاجم قونيا سبور التركي سوكول تشيكاليشي في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، وأدركت مولدافيا التعادل عبر فلاديسلاف بابوغلو في الدقيقة 87.

وحققت ألبانيا الأهم لأنها كانت بحاجة إلى التعادل فقط لبلوغ النهائيات، كما أن الخسارة كانت ستمنحها البطاقة لكن شرط فوز بولندا الثالثة على تشيكيا مطاردتها المباشر واللتين تلتقيان لاحقا.

وعززت ألبانيا ألبانيا صدارتها برصيد 14 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام تشيكيا وأربع نقاط أمام بولندا.

واتسع الفارق بين ألبانيا وبولندا الثالثة إلى أربع نقاط وبالتالي يستحيل على الاخيرة اللحاق بها قبل جولة من نهاية التصفيات ويبقى أملها الوحيد هو الفوز على تشيكيا لاحقا مع تعثر الاخيرة في مباراتها ضد ضيفتها مولدافيا في الجولة الثامنة الاخيرة الإثنين.

في المقابل، أنعشت مولدافيا آمالها في المنافسة على البطاقة الثانية بعدما ارتقت الى المركز الثالث برصيد 10 نقاط بفارق المواجهتين المباشرتين أمام بولندا، وبفارق نقطة واحدة خلف تشيكيا منافستها في الجولة الأخيرة.

وكانت ألبانيا فجرت مفاجأة من العيار الثقيل ببلوغها نهائيات العرس القاري عام 2016 في فرنسا لكنها خرجت من الدور الأول.

وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة من التصفيات إلى 11 وهي إسبانيا واسكتلندا (المجموعة الأولى) وفرنسا (الثانية) وإنكلترا (الثالثة) وتركيا (الرابعة) وألبانيا (الخامسة) وبلجيكا والنمسا (السادسة) والمجر (السابعة) والبرتغال وسلوفاكيا (العاشرة)، إضافة إلى ألمانيا المضيفة والمتأهلة تلقائيا.

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