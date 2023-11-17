إسرائيل تسمح بدخول شاحنتي وقود يومياً إلى قطاع غزة

أعلنت اسرائيل الجمعة أنها سمحت بدخول شاحنتي وقود يوميا إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات الأمم المتحدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في اليوم الثاني والأربعين للحرب في غزة.

وقال تساحي هنغبي مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن مجلس الحرب "وافق بالإجماع على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشين بيت (الأمن الداخلي) بالامتثال لطلب الولايات المتحدة والسماح بدخول شاحنتين لوقود الديزل يوميا".

وأضاف أن ذلك يأتي "لتلبية احتياجات الأمم المتحدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي".

وبحسب هنغبي، يتيح ذلك لإسرائيل "مساحة المناورة الدولية المستمرة اللازمة للقضاء على حماس".

وذكر المسؤول أن شاحنات الوقود ستمر عبر معبر رفح الحدودي من خلال وكالات الأمم المتحدة وصولا إلى السكان المدنيين في جنوب قطاع غزة شرط عدم وصولها إلى حماس.

وأشار هنغبي إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو دعم الحد الأدنى لأنظمة المياه والصرف الصحي لمنع تفشي الأوبئة التي يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء المنطقة وتلحق الضرر بسكان القطاع والجنود وحتى إسرائيل.

ومساء الجمعة، أعلنت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية المشرفة على معبر رفح مع مصر إدخال 17 ألف لتر من الوقود لتغذية مولدات الكهرباء العائدة لشركة الاتصالات.

وأفادت الهيئة في بيان عن "إدخال 17 الف لتر من السولار عبر معبر رفح البري لصالح شركة الاتصالات قبل قليل". وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" أعلنت الخميس الانقطاع "الكامل في خدمات الاتصالات... بعد منع ادخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية".

ضغوط أمريكية

وأفاد مسؤول أمريكي رفيع بأن واشنطن تمارس ضغوطا على حليفتها إسرائيل منذ أسابيع للسماح بإدخال الوقود إلى قطاع غزة.

ونقل وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذه الرسالة في مكالمتين هاتفيتين الأربعاء مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر والخميس مع بيني غانتس الذي يشارك في حكومة الحرب المصغرة، وفق المسؤول الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

وشدد بلينكن خصوصا على أنه لم يعد من الممكن تأجيل تسليم الوقود في ظل خطر وقوع كارثة إنسانية.

وينص الاتفاق بشأن الوقود الذي من المقرر أن يبدأ إيصاله السبت، وفق المسؤول الأميركي، على تسليم ما يصل إلى 140 ألف لتر عبر معبر رفح الحدودي كل 48 ساعة، منها 20 ألف لتر مخصصة لمولدات الكهرباء للحفاظ على الاتصالات البالغة الأهمية لضمان تنسيق المساعدات.

وتدعو الأمم المتحدة منذ أسابيع إلى توصيل كميات كبيرة من الوقود إلى قطاع غزة، لا سيما للسماح للمستشفيات بالعمل وتنقل الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية.

وقطعت إسرائيل جميع إمدادات الوقود عن القطاع بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، ولم تسمح حتى الآن سوى بدخول شحنة من 23 ألف لتر وقود في 15 نوفمبر لتشغيل شاحنات التوزيع التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت الأونروا إن تلك الكمية تمثل حوالى "تسعة بالمئة" فقط مما تحتاجه يوميا.

وبعد إعلان إسرائيل، قال متحدث باسم الأونروا لوكالة فرانس برس إن شاحناتها ليس لديها حتى ما يكفي من الوقود للوصول إلى الحدود لملء خزاناتها.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الأونروا أن 70% من سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة لم يعد بإمكانهم الحصول على المياه النظيفة في جنوب غزة، حيث بدأت مياه الصرف الصحي غير المعالجة تتدفق إلى الشوارع.

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