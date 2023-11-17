قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على جباليا وغزة وبيت لاهيا



قتل ثلاث فلسطينيات وأصيب آخرون، مساء الجمعة، في قصف الطيران الإسرائيلي لمنزل في حي القصاصيب شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة وفا

الفلسطينية بوفاة ثلاث شقيقات وإصابة آخرين من عائلة المطوق في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في حي القصاصيب في جباليا شمال القطاع. كما أطلقت القوات الاسرائيلية قنابل مضيئة فوق مخيم جباليا.

وقصف الطيران الإسرائيلي مدرسة الفلاح التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، والتي تؤوي نازحين، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وأعلن مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وصول جثامين 120 شهيدا من محافظتي غزة وشمال غزة، منذ ساعات صباح أمس .

وفي سياق متصل، شن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة على حي الصبرة في مدينة غزة، ومحيط أبراج الشيخ زايد السكنية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأفاد شهود عيان بأن العشرات من الجثامين ما زالت ملقاة على الأرض في حي الصبرة، في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إلى المكان لإخلاء الجرحى والشهداء.

كما قصف الطيران الإسرائيلي منطقة البركة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي سياق متصل، واصلت قوات الطيران الإسرائيلي حصارها لمجمع الشفاء الطبي، واقتحامها لأقسام المجمع، في ظل نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي وشح المستلزمات الطبية والغذاء والمياه الصالحة للشرب.

وأعلن مجمع الشفاء الطبي، وفاة 24 مريضا ومصابا خلال يومين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف المعدات الطبية الحيوية عن العمل، بالإضافة إلى تعذّر إجراء كثير من العمليات الجراحية. كما منعت قوات الاحتلال الوصول إلى الصيدلية المركزية في المجمع.

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 12 ألف قتيل بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فيما زاد عدد الجرحى عن 30 ألف جريح، 75% منهم من الأطفال والنساء. كما ارتفع عدد المفقودين إلى أكثر من 3750 مواطنا، منهم 1800 طفل لا زالوا تحت الأنقاض.

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