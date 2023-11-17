علاج للعديد الأمراض.. خصائص مذهلة لنبات إكليل الجبل

يشتهر نبات إكليل الجبل بخصائصه العلاجية، حيث يساعد تناول كمية قليلة منه في اليوم، على تحسين عملية الهضم ويخفف التوتر العصبي، كما يساعد على التعافي بعد الجلطة الدماغية.

ويؤكد الباحثون أن إكليل الجبل يعزز زيادة إفراز عصير المعدة، ما يؤثر إيجابيا في عملية الهضم. كما أن من أهم خصائصه تقليل تكوين المواد المسرطنة في الطعام. لأنه عند إضافة إكليل الجبل إلى الطعام، يقلل محتوى المركبات الحلقية غير المتجانسة الضارة وغلوزة البروتين، مع الحفاظ على الخصائص المفيدة للطعام بعد المعالجة الحرارية. بحسب روسيا اليوم.

وبالإضافة إلى ذلك إكليل الجبل مفيد للقلب، حيث يعزز انقباضات القلب ويرفع مستوى ضغط الدم لفترة قصيرة.

ويقول الدكتور سيرغي أغابكين أن الزيوت الطيارة لإكليل الجبل تساعد على تطهير الهواء داخل المنزل من الميكروبات بما فيها المكورات العنقودية والمكورات العقدية والإشريكية القولونية بنسبة 80 بالمئة.



وقد ثبت أن استنشاق هذه الزيوت يحسن الذاكرة القصيرة والبعيدة المدى.



كما ينصح باستخدام إكليل الجبل في علاج التهاب الحلق والشعب الهوائية وسيلان الأنف والتهابات الجهاز التنفسي الفيروسية الحادة. وبالإضافة إلى ذلك يخفض مستوى الإجهاد ومستوى الأدرينالين في الدم وكذلك يقلل من استجابة الجلد للمهيجات الخارجية.

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