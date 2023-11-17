جائزة الشيخ زايد للكتاب تكشف عن 3 قوائم طويلة للدورة 18

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية عن القوائم الطويلة المرشحة للجائزة في دورتها الثامنة عشرة لعام 2023-2024 لفروع الآداب، والمؤلف الشاب، وأدب الطفل والناشئة، وتحقيق المخطوطات.

فرع ((الآداب))

ضمت القائمة الطويلة لفرع ((الآداب)) 13 عنواناً، هي: ((عطلة في حي النور)) للحبيب السالمي، من تونس، و((نشيج الدودوك)) لجلال برجس، من الأردن، و((فرصة لغرام أخير)) لحسن داوود، من لبنان، و((ليلة حديقة الشتاء)) لحسونة المصباحي، من تونس، و((الحلواني.. ثلاثية الفاطميين)) لريم بسيوني، من مصر، و((معلقة غرناطة)) لزياد بن عبد العزيز آل الشيخ، من السعودية، ((حدث في صبيا))، لسعاد العريمي، من الإمارات، ((المجيء)) لسعد الياسري، من العراق/السويد، و((الطاهي يقتل الكاتب ينتحر))، لعزت القمحاوي، من مصر، و((كائنات التيه))، لمقبول العلوي، من السعودية، و((الغرفة وضواحيها))، لميسلون هادي، من العراق، و((لا يذكرون في مجاز))، لهدى حمد، من عُمان، و((قداس التمر))، ليثرب العالي، من البحرين.

فرع ((المؤلف الشاب))

وضمت القائمة الطويلة لفرع ((المؤلف الشاب)) 15 عنواناً، هي: ((عيناكِ يا نورة)) الكاتبة أسماء سالم الكتبي، من الإمارات، و((المشهد الموريسكي: سرديات الطرد في الفكر الإسباني الحديث))، للدكتور حسام الدين شاشية، من تونس، و((مما حكاه الماء للعطش)) لحسن عبده صميلي، من السعودية، و((نخلع الظل على عتبة الباب)) لحسن علي النجار، من الإمارات، و((الأصولي واللساني: بحث في البنيات النحوية وتعدد الدلالات))، للدكتور الوالي العمراني، من المغرب، و((جنيالوجيا الاختلاف)) لسامي كريم موشي، من العراق، و((مشروع النوم)) لشهاب عبدالله، من تونس، و((سيميائيات القراءة: دراسة في شروح ديوان المتنبي في القرن السابع الهجري))، للدكتور علوي أحمد الملجمي، من اليمن، و((جامع الكتب غريب الأطوار)) لعمر زكريا، من الأردن، و((الممر اللامألوف الذي يخفيه رجل الأسطح)) لفراس المعصراني، من سوريا، و((ميكروفون كاتم صوت)) لمحمد طرزي، من لبنان، و((مركب ورقي يحرس النهر)) لمحمد عرب صالح، من مصر، و((شعرية الاعتذار في الشعر العربي القديم حتى نهاية العصر الأموي))، للدكتور محمد علي صالح قايد القبلاني، من اليمن، و((نعيش لنحكي: بلاغة التخييل في كليلة ودمنة)) لمصطفى رجوان، من المغرب، و((غواية الفناء)) لهالة صلاح الصياد، من مصر.

أدب الطفل والناشئة

وتضمنت القائمة الطويلة لفرع ((أدب الطفل والناشئة)) 16 عنواناً، هي: ((عائلتي هي الدنيا)) لراما قنواتي، من سوريا، و((عالم خاص)) لمريانا برسوم، من مصر، و((قصة الجائزة)) لأحمد المطوع، من الكويت، و((الفتى الذي يشبه السندباد)) لأحمد قرني، من مصر، و((ساطع)) لإستبرق أحمد، من الكويت، و((الضوء)) لإسراء كلش، من فلسطين، و((صور وحكايات من ذاكرة جدي)) لفاطمة شرف الدين، من لبنان، و((أبي السجين 118)) لتغريد عارف النجار، من الأردن، و((شادن وسحر الفراشة)) للدكتورة دلال صالح البارود، من الكويت، و((البنت التي حملت بيتها)) لروعة سنبل، من سوريا، و((فتى البرج العجيب والكواكب السبعة)) لشاكر نوري، من العراق، و((فتى الشجرة)) لضياء جبيلي، من العراق، و((الكلمات ذات الخيوط السوداء)) لفاطمة العامري، من الإمارات العربية المتحدة، و((شجرة الأحلام))، لمنيرة الدرعاوي، من تونس، و((طفل الموسيقى)) لناصر شبانة، من الأردن، و((أنا أستطيع)) لنجم الدين حاج بكري، من سوريا.

وبما يتعلق بفرع ((تحقيق المخطوطات)) تضمنت القائمة الطويلة 9 عناوين، هي: ((ديوان عنترة بن شداد: دراسة أدبية تاريخية)) باللغة الإنجليزية، لجيمس مونتجمري، من المملكة المتحدة، و((شرح ديوان ذي الرمة لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف الإشبيلي الأندلسي)) لعوض بن محمد سالم الدحيل العولقي، من السعودية، و((كتاب رياضة العقول المعروف بكتاب تأخير المعرفة))، للدكتور أحمد عبد الباسط، من مصر، و((الأمالي من الفوائد والأخبار)) لمحمد خير محمود البقاعي، من السعودية، و((شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب)) للدكتور أبي فهر وائل بن أحمد بن محمد سيف، من مصر، و((الفوائد السنية في الرحلة المدنية والرومية تذكرة النهروالي))، للمهدي عيد الرواضية، من الأردن، و((مثنى المنشي: لمحيي الدين محمد بن بدر الدين الشهير بالمنشي)) للدكتور لفّاي بن لافي السلمي، من السعودية، ودراسة وتحقيق ((كتاب المرائي للشيخ محمد المعطي الشرقاوي)) لمحمد أحمد أنقار، من المغرب، و((سفينة الملك ونفيسة الفلك (شهاب الدين) الموشح وموسيقى المقام الناطقة بالعربية بين التنظير والمراس))، للدكتور مصطفى سعيد، من مصر.

الجدير بالذكر، أن الجائزة ستعلن عن قوائم المرشحين في القوائم الطويلة على صعيد الفروع الأخرى تباعاً خلال الفترة المقبلة.