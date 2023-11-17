قصر المويجعي يستضيف احتفالية «العين للكتاب» برموز الشعر النبطي

يعد ((قصر المويجعي))، من أهم المواقع الثقافية في مدينة العين، وهو مدرج ضمن قوائم مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، ويمثل أيقونة فريدة يعود تاريخها إلى أوائل القرن العشرين الماضي. وفي إطار فعاليات الدورة المقبلة لـ ((مهرجان العين للكتاب 2023)) الذي ينظمه في نسخته الـ14 مركز أبوظبي للغة العربية، يستعد القصر لاستضافة فعاليات ((ليالي الشعر: الكلمة المغناة))، التي تحتفي برموز وإبداعات الشعر النبطي، وتستعرض منجزاتهم، ومشاريعهم التي ساهمت في إثراء هذا النوع من الأدب..

تزخر أجندة ((ليالي الشعر: الكلمة المغناة)) بالعديد من الفعاليات والأمسيات والجلسات الأدبية التي يشارك فيها نخبة من الشعراء، والباحثين في مجالات التراث والأدب العربي، والمتخصصين، حيث سيكون زوار المهرجان على موعد يومي مع باقة متنوعة من الأمسيات الشعرية والمغناة، والجلسات الحوارية التي تطوف بهم خلال الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر الجاري على واحات الشعر النبطي وجمالياته.

وستنطلق الفعاليات بحفل افتتاح يقدم رموز الشعر النبطي وإرثهم من القصائد المغناة الخالدة التي اشتهرت محلياً وعربياً، كما يتخلله عدد من العروض الفنية والموسيقية المتنوعة.

ومن بين أبرز الأمسيات التي تحتضنها هذه الاحتفالية الإبداعية: ((ليلة الشاعر كميدش بن نعمان الكعبي)) وتحمل عنوان ((لا تهين ولا تجبر))، التي تأتي في سياق الاحتفاء بسيرة الشاعر ومآثره، إذ يعتبر أحد أبرز الأصوات في ميدان الشعر النبطي على صعيد مدينة العين وإمارة أبوظبي.

واحتفاءً بأحد أبرز الأصوات النسائية في مضمار الشعر النبطي، تستضيف الفعاليات ((ليلة الشاعرة أنغام الخلود)) تحت عنوان ((وصار من يوطى تراب العين غالي))، وهي أمسية تستعرض سيرة الشاعرة هند بنت هلال الظاهري، المعروفة بأنغام الخلود. وهي ابنة مدينة العين، وتنحدر من أسرة شعراء، أبدعت في مجال الشعر النبطي واشتهرت في الساحة الشعرية والغنائية.

وفي أمسية تحت عنوان ((شعراء المليون))، سيكتشف الجمهور عذوبة وجماليات القصائد النبطية من خلال جلسة شعرية وغنائية تتناول سيرة حياة مجموعة من الشعراء وأهم أعمالهم وقصائدهم المغناة. يتحدث في هذه الأمسية كل من الشعراء الإماراتيين حمد سعيد البلوشي، ومبارك بالعود العامري، ويحاورهم الإعلامي حامد المحمدي. فيما يقدم المطرب، محمد الماسي والفنانون المرافقون مجموعة من أجمل القصائد المغناة للشعراء.

ويتضمن برنامج ((ليالي الشعر: الكلمة المغناة)) العديد من الأمسيات، والجلسات الحوارية الأخرى التي تستعرض منجزات وإبداعات رواد الشعر النبطي من دولة الإمارات ومنطقة الخليج طيلة أيام الحدث.