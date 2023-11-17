«فن رأس الخيمة».. هوية إبداعية جديدة ببرنامج حافل على مدار العام

كشف مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية، عن حلته الجديدة كمحور تركيز للمبادرة الجديدة ((فن رأس الخيمة))، وهو عبارة عن برنامج مدته عام كامل ومكرس لدعم المواهب وتفعيل مشاركة المجتمعات المحلية من خلال المشاريع الفنية الغنية والغامرة.

سيشكل برنامج ((فن رأس الخيمة)) المنبثق من مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية، منارة إبداعية لاستكشاف وتنمية المواهب الحالية والناشئة.

ويستهل ((فن رأس الخيمة)) برنامج فعالياته بمعرض افتتاحي يقام لمدة شهر في حديقة سانكن جاردن بفندق الريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، خلال الفترة من 16 نوفمبر إلى 15 ديسمبر.

ويتيح المعرض للزوار تجربة ممتعة للغاية، وهو أحد المبادرات العديدة التي تستضيفها رأس الخيمة لإثراء وإعادة صياغة المشهد الإبداعي في الدولة. ويضم هذا المعرض المميز مجموعة مختارة من أعمال المصورين الإماراتيين فيصل الريس ونوير الهاجري.

كما يقدم عرضاً منسقاً ومخصصاً للمجوهرات من المجموعة الخاصة المصممة للشيخة هناء بنت جمعة الماجد، بما في ذلك زينة الشعر الرائعة ((سافوي)) وحلية اليد ((ديزي))، وكلاهما من مجموعة ((ذا غريت غاتسبي)) من إبداع تيفاني آند كو. علاوة على ذلك، يمكن للزوار استكشاف إبداعات المصمم الإماراتي محمد راشد السويدي والمتمثل في تشكيلته الحصرية من مجوهرات الصدف المنحوت.

وفي إطار تعليقها على الموضوع، قالت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة: ((يعتبر ((فن رأس الخيمة)) النسخة المطورة من مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية، حيث يوفر على مدار العام برنامجاً مكرساً للاحتفاء بالمشهد الفني المحلي.

ويعد المعرض الذي يستضيفه مركز دبي المالي العالمي واحدة من فعاليات عديدة مقررة لاستقطاب المواهب المحلية والعالمية وتسليط الضوء عليها.

ويسعدنا أن نتعاون مع الفنانين والمصورين وصناع الأفلام الملهمين لتقديم لمحة عن ماهية الأعمال النابضة التي سيستمتع بها الزوار في مهرجاننا المقبل في فبراير 2024)). من المتوقع أن توفر النسخة الثانية عشرة المقبلة من المهرجان تجربة ثقافية غامرة تأسر الزوار المحليين والدوليين على حد سواء.

ويجمع الحدث الذي يستمر لمدة شهر بين العراقة والحداثة عبر فعالية مجتمعية نابضة تضم عرضاً منسقاً لأعمال أكثر من 90 فناناً، بالإضافة إلى دروس تعليمية ملهمة ومحادثات عامة وعروض حية وعروض أفلام خارجية وبرامج لتنمية مهارات الشباب. وتتم استضافة الحدث في قرية الجزيرة الحمراء التراثية.