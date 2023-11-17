((الوصل)) اسم من أسماء دبي قديماً؛ فهي وصل منذ عرفها التاريخ. كتاب ((الوصل قصص من تاريخ دبي)) يفتح لنا أبوابها التاريخية بقصة وشعر.

يبدأ عبيد إبراهيم بوملحه بالإشارة إلى أن ((هذه القصص مبنية على أحداث حقيقية))؛ ليستهل بقصة ((الرجال في الغوص.. النساء في دبي)) يحكي فيها عن ((حمدة)) ابنة حارس برج الوصل الذي فاضت روحه دفاعاً عن دبي؛ لتركض إلى ((الشيخة صنعا)) تحكي لها ما سمعته صدفة من مجموعة قطاع طرق ينتظرون فرصة خلو دبي من الرجال في موسم الغوص فيتوزع النساء بأمر من الشيخة دفاعاً عن دبي بخطة محكمة منها.

تأتي قصة ((برج نهار للحقيقة عدّة أوجه)) يحكي فيها عن قصتين لسبب تسمية برج نهار بهذا الاسم ثم يحكي بعدها قصة ((حرب سولجر)) مستهلاً بأبيات الشاعرة هادية الساجوب وهي تؤرخ هذه الحرب في عام 1910م عن العدوان الأجنبي نتيجة معلومات مغلوطة، موضحاً في القصة مدى غيرة وشجاعة أهل دبي في الدفاع عن أرضهم وحكمة الشيخ بطي آل مكتوم.

يحكي في قصة ((كنارة)) على لسان صغار تاريخ المكان وبعض الأحداث التي مرت على دبي تليها قصة (((دارا)) تغرق.. حقيبة تطفو!) ينقلنا فيها إلى البحر وأهواله والرضيع الذي نجا في الحقيبة ثم قصة ((ميّت يرفع رأسه))، موضحاً تفاصيل موسم الغوص ومدى الكبرياء والعزة تليها قصة ((الوباء)) بحوار الأجيال بين حكاية الجدة والحفيدة؛ فترسم لها ملامح الحياة في دبي قديماً وما مر على الأجداد من صعوبات؛ ليختم الكتاب بقصة ((الحريجة)). يؤرخ الكتاب لبعض أيام دبي وأهلها وتاريخها كما يرسخ القيم المجتمعية والعادات والتقاليد؛ بلغة مزجت بين صوت الجدات وتفسيرها بالسهل الفصيح مؤكداً أصالة دبي وعراقتها في عمق التاريخ.