«محمد بن راشد للمعرفة» تبرم شراكة مع «مسك»

أبرمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة اتفاقية شراكة مع مؤسَّسة محمد بن سلمان ((مسك))؛ انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعَّال، وتوحيد الجهود لخدمة مختلف فئات المتعاملين، وإحداث تأثير إيجابي وبنَّاء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

وقَّع الاتفاقية كلّ من جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة؛ والمهندس عمر نجار، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن سلمان ((مسك)). وذلك خلال منتدى مسك العالمي الذي نظمته مؤسَّسة محمد بن سلمان ((مسك)) في مطل البجيري بالمنطقة التاريخية للدرعية، تحت شعار ((فكّر وأثّر)) بمشاركة القادة والمفكرين والمبتكرين والمبدعين من أنحاء العالم.

وتشمل أوجه التعاون إطلاق مجموعة من المبادرات أبرزها تسهيل تدريب 300 شاب وشابة على مهارات مختلفة من خلال المواد التدريبية التي طُوِّرت بالتعاون مع ((كورسيرا)) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما تتضمن تمكين المستفيدين من خلال تقديم البرامج التي ترتقي بالإمكانات المعرفية للشباب العربي.

وتُمثّل اتفاقية الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز جودة التعليم والتعلم، ودعم البحث العلمي، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير المهارات، وتعزيز التأثير الاجتماعي والثقافي في الوطن العربي والعالم ككل.

وقال جمال بن حويرب المدير التنفيذي لـمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: ((نُعرب عن فخرنا بتوقيع هذه الاتفاقية مع مؤسَّسة محمد بن سلمان ((مسك)) بصفتها مؤسَّسة رائدة تُشجِّع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب وتهدف إلى بناء مستقبل أفضل لهم.

وتتماشى هذه الاتفاقية مع رسالتنا المتمثّلة في نشر المعرفة عالمياً؛ لتنمية المجتمعات عبر تحسين جودة التعليم ودعم البحث العلمي وريادة الأعمال وتفعيل الدور المعرفي للغة العربية. ونتطلّع قُدماً إلى توسيع آفاق تعاوننا المشترك لدعم مسارات التنمية المعرفية والمبادرات الرائدة ورفد الجهود الدؤوبة التي تقودها مؤسَّسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز)).

وبموجب هذه الاتفاقية، ستُقيم مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مجموعةً من فعالياتها مثل ((ملتقى شباب المعرفة)) و((حوارات المعرفة)) و((ملتقى العرب للابتكار)) ضمن ((ملتقى مدينة محمد بن سلمان غير الربحية)) برعاية مؤسَّسة محمد بن سلمان ((مسك)).

ومن جانبها، ستُقيم مؤسَّسة ((مسك)) نسخةً من برنامج ((ديوان الابتكار)) في دبي برعاية مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. وتتضمن الشراكة التعاون في نقل الخبرات والمعارف التقنية بين ((مركز المعرفة الرقمي)) ومنصة ((مكان مسك)). وتنصُّ الاتفاقية على إقامة دورات للتدريب وصقل المهارات وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الجانبين.