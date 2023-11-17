«القيّم الإماراتي».. تجربة رائدة في رعاية المواهب والفنون

تزدهر مدينة دبي خلال موسمها الفني بالعديد من المعارض الفنية التي تقدم الكثير لفنانين معروفين أو شباب، يقدمون أعمالاً فنية تنتسب لمختلف المدارس والتوجهات. ومن المؤكد أن القيمة الفنية لهذه الأعمال تخضع للتقييم والتصنيف، ويسعى القيم الفني الإماراتي لتطوير الحراك الثقافي والفني من خلال متابعته واستمراره في البحث والنقد والحوار مع الفنانين للوصول لعمل فني متكامل، حيث يقدم الاستشارات الفنية النقدية، وخصوصاً المواهب الصاعدة فهو البوصلة التي يراقبها مقتنو الأعمال الفنية.

فنون وتصميم

((البيان)) التقت بمقيمين فنيين إماراتيين للحديث عما يقدمونه للفنانين الشباب، وفي السياق تحدثت القيم الفني بمجال التصميم فاطمة المحمود والشريك المدير لاستديو ((همزة وصل)) عن دور القيم الفني وتقول: يلعب القيم الفني دوراً محورياً في رعاية المواهب الناشئة في مجالات الفنون والتصميم. فهو يوفر للفنانين فرصة الظهور من خلال السعي لعرض أعمالهم في معارض ومشاريع، وتسهيل فرص التواصل لخلق محادثات تنتج عن تثقيفهم وتنميتهم في المجال مع الشخصيات المؤثرة في مجتمع الفن والتصميم وتقديم ملاحظات بناءة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم القيم الفني الإماراتي التوجيه الوظيفي للتركيز على محاور ثقافية لجعل أعمال هؤلاء الفنانين والمصممين في سياق مناسب لمجتمعاتنا.

وأضافت: يمكن للقيم الفني أيضاً توجيه الفنانين والمصممين إلى الموارد المالية والمنح، والدفاع عن أهميتهم للمجتمع الفني الأوسع، وفي بعض الحالات، يتولون دور المرشد، ويوفرون الدعم المستمر خلال المراحل التكوينية لمسيرة الفنان والمصمم المهنية.

وأكد القيم الفني ناصر عبدالله، اختلاف أدوار القيم من مشروع لآخر وقال: يقوم القيم الفني بالعمل على معرض واحد أو على برنامج مطول كإقامة فنية أو حتى على شكل العمل المتواصل مع مجموعة من الفنانين، ويوجد لدينا في الدولة عدد من المشاريع التي يتبناها القيمون لتكوين مجموعة فنية، ويأتي العمل ليكون على شكل دعم لتطوير عمل معين لمعرض ما أو عدد من اللقاءات التي يتم من خلالها العمل على تطوير الممارسات الفنية للفنانين، وقد تمتد أحياناً للمشاركة في توثيق سيرة الفنان وأعماله والكتابة عنه.

ويتابع: أعتقد أن أهم هذه الأدوار هو الحوار المستمر بين الفنان والقيم، إذ يحتاج الفنان بشكل مستمر لتطوير وجهة نظره في المواضيع التي يتطرق إليها، وهنا يأتي دور الحوار في فتح أبواب متعددة ووجهات نظر متنوعة بما يسهم في تعزيز الوعي العام وزيادة الثقة لدى الفنان لما يطرحه من مواضيع فنية.