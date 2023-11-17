شواطئ دبي.. وجهات شعبية بأجواء مبهجة

يختلف فصل الشتاء في دبي عن مدن أخرى. هنا، يتحول البحر والشاطئ والرمال ومساحات الترفيه إلى قيمة ثقافية خالصة، تمنح المدينة تواصلاً فريداً مع حاجات الإنسان الثقافية المتصلة بحياته؛ فشواطئ المدينة الرملية على عكس العديد من الوجهات السياحية الشهيرة تتحول إلى وجهات شعبية يرتادها الزوار لأجوائها المبهجة، ولتوفيرها مساحات شاسعة للاستلقاء تحت أشعة الشمس والاستمتاع بالبحر والرمال، فضلاً عن ممارسة الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق، وفيما تزهو المدينة بعدد من الفنادق الفاخرة التي توفر منافذ إلى شواطئ دبي، تضم أيضاً شواطئ مجانية تتيح قضاء أوقات رائعة من دون إنفاق درهم واحد، قد يكون من أبرزها الشواطئ المجانية التالية التي اختارها موقع ((واتس أون)) والتي يتميز كل منها بطابع خاص.

((شاطئ القصر الأسود)) في منطقة الصفوح، والذي يُعرف أيضاً بـ((الشاطئ السري))، يعد من الجواهر في المدينة، وفق الموقع، فهو واسع المدى ومطل على برج العرب ونخلة جميرا وهو وجهة مثالية للباحث عن الاسترخاء والهدوء.

((شاطئ جزر دبي)) الواقع بالقرب من ديرة وميناء راشد يعد أيضاً مكاناً مثالياً لاكتساب بعض السمرة، ويضم الكثير من الأنشطة والمرافق الخارجية لقضاء يوم مثالي، حيث يمكن لمرتادي الشاطئ لعب الكرة الطائرة الشاطئية أو كرة القدم أو الخروج إلى البحر على لوح تجديف أو قوارب الكاياك، ويرحب هذا الشاطئ بالحيوانات الأليفة أيضاً.

((شاطئ جميرا المفتوح)) ويمتد من الشاطئ الذهبي بدءاً بمنتجع شاطئ ((دبي مارين)) وصولاً إلى منتجع ((فور سيزونز)) دبي على شاطئ جميرا. وفضلاً عن كونه مكاناً رائعاً للاستلقاء تحت أشعة الشمس، يجذب العدائين وراكبي الدراجات وعشاق الرياضة المائية وغيرهم.

((شاطئ كايت بيتش)) المزدحم في أم سقيم 1 يضم العديد من الأنشطة الرياضية، من اليوغا إلى كرة الطائرة، وتطيير الطائرات الورقية وركوب الأمواج، وتوجد في أرجائه مكتبة شاطئية وأماكن تسوق والعديد من منافذ بيع الطعام للحصول على وجبات خفيفة خلال النهار.

((شاطئ الغروب)) والمعروف بشاطئ ((أم سقيم)) في جميرا 3، يعرف كأحد أفضل شواطئ ركوب الأمواج في دبي، ويقع بمحاذاة ((كايت بيتش)) ومقابل ((سنسيت مول)) على طريق شاطئ جميرا. الشاطئ هادئ وكما يوحي اسمه يمتاز بغروب شمس رائع بشكل خاص.

موطن الهدوء

((شاطئ جيه بي أر)) يعد أحد أكثر شواطئ دبي شعبية بين المقيمين والسياح، وهو أقرب شاطئ عام لمرسى دبي. مليء بكراسي الاستلقاء للتشمس والكابينات للاسترخاء على شاطئ البحر كما تمتلئ ممراته بالمحلات التجارية والمطاعم وبسوق خارجي وحتى رواق ألعاب، ويتمتع ببعض مناظر غروب الشمس المميزة وبإطلالة على عين دبي.

((شاطئ نسناس)) يعد ملاذاً صغيراً وسط بعض المناطق الأكثر شهرة في جميرا، وهذا الشاطئ الهادئ موطن للعديد من راكبي الأمواج بطائرة ورقية وأكشاك المشروبات والوجبات الخفيفة. يقع بمحاذاته مسار للجري على الشاطئ، حيث يمكن للعدائين الاستمتاع بالشاطئ الهادئ أثناء جولاتهم اليومية، كما مع وجود العديد من الفلل القديمة وأفق مدينة دبي في الخلفية، يعد المكان مثالياً للاستراحة في أوقات ما بعد الظهر.

((شاطئ الممزر)) على الحافة الشمالية لدبي هو ضمانة للهدوء بمناظره. ويحوي الشاطئ حديقة تبلغ مساحتها 99 هكتارا مع مسافات كبيرة مشذبة وحمامات سباحة ومسارات للدراجات، وهناك أيضاً مجموعة من مناطق الشواء ومتنزه تزلج.