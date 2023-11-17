«هاتريك» للحضرمي وبيسلي في مضمار أبوظبي و «مدواخ» بطل كأس الوثبة

حقق مدرب الخيول إبراهيم الحضرمي، والفارس كونور بيسلي الفوز بثلاثة أشواط (هاتريك) في حفل السباقات الثاني الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء أول من أمس، وتألف من 6 أشواط بمجموع جوائز مالية بلغت 470 ألف درهم بمشاركة 82 خيلاً.

شهد الحفل وتوج الفائزين معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، والمهندس علي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وجاء الفوز الأول للثنائي، في الشوط الأول من سباق ((البثنة)) لمسافة 1200 متر، عن طريق ((فخر)) العائد للخيالة السلطانية العمانية بزمن قدره 1:17:43 دقيقة، وواصل الثنائي تفوقه في الشوط الثاني من سباق ((البادية)) لمسافة 1400 متر للخيول المبتدئة توليد الإمارات عن طريق ((جليل)) لإسطبلات بن شهوان مسجلاً زمناً قدره 1:33:58 دقيقة، واكتملت الثلاثية في الشوط الثالث من سباق ((الخير)) لمسافة 1400 متر للخيول المبتدئة بواسطة ((التبر)) لسعود الظاهري الذي حقق فوزاً رائعاً مؤكداً جدارته وقوته بزمن قدره 1:31:98 دقيقة.

وذهب لقب الشوط الرابع في الحفل من سباق ((القور)) لمسافة 1600 متر إلى ((بهوان)) لمالكه منصور الشامسي، في أقوى أشواط الحفل الذي شهد منافسة قوية، وجاء فوز بهوان بإشراف عادل مشاحي وقيادة الفارس بات دوبيس قاطعاً المسافة في 1:44:81 دقيقة.

وأحرز ((أي اس مدواخ)) العائد إلى ليلى المرزوقي، لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1600 متر بإشراف عدنان محمد وقيادة ادري دي فريز.

واختتم السباق بشوط الخيول المهجنة الأصيلة من سباق ((الحيل)) لمسافة 1600 متر والذي انتزعه ((أسوان)) في أول انتصار له بمضامير الدولة، بشعار توفيق السعيد وإشراف مصبح المهيري وقيادة برناردو بينيرو.

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