الدنماركي هوجارد ينفرد بصدارة «دي بي ورلد» للغولف

انفرد الدنماركي نيكولاي هوجارد بصدارة ترتيب النسخة الخامسة عشرة لبطولة جولة ((دي بي ورلد)) للغولف بعد نهاية الجولة الثانية أمس، وتقام المنافسات تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، في نادي عقارات جميرا للغولف في دبي، وتعد الجولة الختامية لموسم ((السباق إلى دبي)).

جاء انفراد هوجارد، المصنف العاشر في ترتيب ((السباق إلى دبي))، بالمركز الأول بعدما حقق 6 ضربات تحت المعدل، ليصل إلى 11 ضربة تحت المعدل في ختام الجولة، ويتطلع اللاعب للفوز بأول لقب في إحدى بطولات سلسلة رولكس لبطولات النخبة ضمن جولة ((دي بي ورلد)).

تميزت الجولة الثانية بقوة المنافسة مع تساوي 5 لاعبين بالمركز الثاني برصيد 9 ضربات تحت المعدل لكل منهم، وهم الإنجليزي تومي فليتوود، الجنوب أفريقي ثريستون لورانس، النرويجي فيكتور هوفلاند، الفرنسي أنطوان روزنير، والسويدي ينس دانتورب، ويوجد في المركز السابع الجنوب أفريقي زاندير لومبارد، والفرنسي ماثيو بافون برصيد 8 ضربات تحت المعدل.

واستمر الإسباني جون رام، حامل اللقب، في سباق المنافسة بعدما سجل 6 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية ، فيما تراجع الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، الذي ضمن الفوز بلقب موسم ((السباق إلى دبي))، إلى المركز الرابع والثلاثين برصيد ضربة واحدة تحت المعدل.

وستكون المنافسة قوية في الجولة الثالثة اليوم، مع تخصيص 10 ملايين دولار جوائز مالية للبطولة لجميع اللاعبين الخمسين المشاركين، ويحصل البطل على 3 ملايين دولار.

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