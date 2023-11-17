-->

Saturday, 18 November 2023 07:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعادل خاسر لدبا والظفرة.. والعروبة يعزز صدارته لـ«الهواة»

11/17/2023 7:22:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عزز العروبة أمس صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة))، وحقق الفوز الثامن وتغلب على يونايتد 2 - 1، بالجولة التاسعة للدوري، سجل الثنائية محمد خلفان والحساني تامبورا، فيما أحرز للخاسر ايمادي ورفع العروبة رصيده إلى 25 نقطة، فيما تجمد يونايتد عند النقطة 11. وانتهت قمة دبا الفجيرة والظفرة على وقع التعادل السلبي، ليحصل كل فريق على نقطة خاسرة رفعت رصيد الظفرة إلى 18 نقطة بالمركز الثاني، وفاز غلف يونايتد على سيتي 2-1. وعلى ملعبه تعادل الذيد مع غلف اف سي 1 - 1.

وتستكمل مباريات الجولة اليوم بأربع مباريات، تجمع مسافي مع دبا الحصن، والرمس مع الجزيرة الحمراء، والفجيرة مع الحمرية، ومصفوت مع العربي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN17112023000110011019ID1107448948

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث