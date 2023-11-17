تعادل خاسر لدبا والظفرة.. والعروبة يعزز صدارته لـ«الهواة»

(MENAFN
- Al-Bayan)
عزز العروبة أمس صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة))، وحقق الفوز الثامن وتغلب على يونايتد 2 - 1، بالجولة التاسعة للدوري، سجل الثنائية محمد خلفان والحساني تامبورا، فيما أحرز للخاسر ايمادي ورفع العروبة رصيده إلى 25 نقطة، فيما تجمد يونايتد عند النقطة 11. وانتهت قمة دبا الفجيرة والظفرة على وقع التعادل السلبي، ليحصل كل فريق على نقطة خاسرة رفعت رصيد الظفرة إلى 18 نقطة بالمركز الثاني، وفاز غلف يونايتد على سيتي 2-1. وعلى ملعبه تعادل الذيد مع غلف اف سي 1 - 1.
وتستكمل مباريات الجولة اليوم بأربع مباريات، تجمع مسافي مع دبا الحصن، والرمس مع الجزيرة الحمراء، والفجيرة مع الحمرية، ومصفوت مع العربي.
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