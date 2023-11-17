تعادل خاسر لدبا والظفرة.. والعروبة يعزز صدارته لـ«الهواة»

عزز العروبة أمس صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة))، وحقق الفوز الثامن وتغلب على يونايتد 2 - 1، بالجولة التاسعة للدوري، سجل الثنائية محمد خلفان والحساني تامبورا، فيما أحرز للخاسر ايمادي ورفع العروبة رصيده إلى 25 نقطة، فيما تجمد يونايتد عند النقطة 11. وانتهت قمة دبا الفجيرة والظفرة على وقع التعادل السلبي، ليحصل كل فريق على نقطة خاسرة رفعت رصيد الظفرة إلى 18 نقطة بالمركز الثاني، وفاز غلف يونايتد على سيتي 2-1. وعلى ملعبه تعادل الذيد مع غلف اف سي 1 - 1.

وتستكمل مباريات الجولة اليوم بأربع مباريات، تجمع مسافي مع دبا الحصن، والرمس مع الجزيرة الحمراء، والفجيرة مع الحمرية، ومصفوت مع العربي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز