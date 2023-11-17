دوري الأساطير ينطلق من دبي اليوم

تستضيف دبي، في السابعة مساء اليوم، المباراة الافتتاحية لدوري الأساطير لكرة القدم، وتقام المباراة باستاد آل مكتوم بنادي النصر بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

ويتكون دوري الأساطير لكرة القدم من 6 مباريات في مدن مختلفة حول العالم، أبرزها دبي التي تستضيف المباراة الافتتاحية ومباراتي نصف النهائي والنهائي، فيما ستقام المباراة الثانية في الهند يناير المقبل، تليها المباريات الأخرى في قطر والمملكة المتحدة وفرنسا.

وتشارك 6 فرق في دوري الأساطير لكرة القدم تتكون جميعها من نجوم كرة قدم سابقين ومشاهير الرياضة، وفي نهاية كل مباراة التي تستمر 90 دقيقة سيقوم اللاعبون بتسديد ركلات الترجيح لإضفاء لمسة إثارة وجمالية للمباريات، تزيد من استمتاع الجمهور.

وتضم قائمة الأساطير العديد من اللاعبين السابقين يتقدمهم نجوم مانشستر يونايتد رايان غيغز، وديميتار برباتوف، وأنتونيو فانلسيا، وويس براون، ومايكل سلفستر، وخوان سباستيان فيرون، وسيشاركون ضمن فريق ستيل ريد ديفليز، فيما يضم فريق العالم نجوماً آخرين من العيار الثقيل، مثل ريفالدو، وروبرتو كارلوس وروبير بيريز وكلارنس سيدورف، وديدييه دروغبا.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن تخصيص 20 % من إيرادات مبيعات التذاكر الخاصة بمباراة دبي لدعم مؤسسة الجليلة للأعمال الخيرية، إضافة إلى إقامة فعاليات ترفيهية مصاحبة للبطولة، والتي ستجذب أكبر عدد من الشباب من جميع الجنسيات، وسيتم إقامة حفل افتتاح كبير قبل انطلاق المباراة، يتضمن استعراض نجوم الموسيقى العالميين، كما ستكون هناك فعاليات مفاجئة ورائعة، مع جوائز مثيرة للجمهور، وقمصان موقعة من النجوم العالميين، ستوزع على الجمهور خلال فترة الاستراحة بين الشوطين.

وأكد علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، أن المباراة الافتتاحية ستكون لقاء من الزمن الجميل يجمع نخبة من النجوم العالميين السابقين، مشيراً إلى أن دبي تمثل ملتقى دائماً للنجوم وتعودت على جمع أساطير الرياضة بصفة عامة وكرة القدم خاصة، ومجلس دبي الرياضي حريص على زيادة مثل هذه الفعاليات مستقبلاً، وقال: مشاركة عدد كبير من النجوم تعكس علاقتهم الوطيدة بدبي التي اختارها العديد منهم للإقامة والاستثمار في مجالات مختلفة، ومثل هذه الفعاليات يمكن أن تجذب المزيد من النجوم للإقامة أو للاستثمار في دبي، علاوة على الدور التثقيفي والتوعوي بأهمية ممارسة الرياضة ودور كرة القدم في تحفيز النشء.

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