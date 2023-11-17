«اليوم الفني» عنوان السباق الثاني لـ «جبل علي»

ينطلق اليوم السباق الثاني لمضمار جبل علي الذي سيحمل اسم ((مهرجان اليوم الفني))، ويتضمن 7 أشواط مثيرة.

وأكد محمد الأحمد المدير العام لمضمار جبل علي، اكتمال كافة الاستعدادات لسباق اليوم، إذ تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة في حال سقوط الأمطار.

وأضاف أنهم استفادوا من تجربة الموسم الماضي، إذ عملوا على تحسين نقاط الضعف، أبرزها صيانة أرضية المضمار وتعديلها بهدف مواجهة تغير الأحوال الجوية، مع الحفاظ على التضاريس الأساسية التي تميز المضمار الأصفر. وقال محمد الأحمد إنه تم تخصيص سباق اليوم لدعم المواهب في مجال الفنون التشكيلية، إذ سوف يستضيف المضمار معرضاً فنياً بمشاركة 7 فنانين، وذلك إيماناً منا بأهمية دعم المواهب الشابة ولإبراز أعمالهم خلال السباق.

الشوط الرئيس

وستكون الأنظار متجه نحو الشوط الخامس الرئيس ((محاذر ستيكس)) لمسافة 1400 متر برعاية ((إسطبلات شادويل)) البالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، بمشاركة 9 خيول أبرزها ((ديزرت سفاري)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ((ساداتي)) و((مرسال)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ((أسد زعبيل)) و((ونيس)) و((المرعب)) لـ((شادويل))، ((باي أو أونر)) لمحمد خليل أحمد، ((آيلاند رول)) لحمدان سلطان علي السبوسي، و((ميستري فوكس)) لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول ((كأس أودي)) للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1000 متر البالغة قيمة جوائزه 50 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً أبرزها ((جاب ادعج)) و((جاب داعية)) للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، ((إي إس بدور)) للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، ((مرقاب بينونة)) و((عوائد بينونة)) لـ((أبوظبي ريسنج))، ((راسخ الريف)) و((زمام)) لـ((إسطبلات الريف))، و((إيه إف هباب)) و((إيه إف حكاية)) و((إيه إف جالية)) لخالد خليفة النابودة.

الشوط الثاني

تشارك في الشوط الثاني ((نوفيس ستيكس لعمر سنتين)) لمسافة 1000 متر برعاية ((الشعفار للاستثمار)) البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، 5 خيول أبرزها ((السيف)) و((ترجمان)) و((مسيال)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ((مودر)) لمحمد خليل أحمد، و((رصاص)) لحمدان بن حرمش.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث ((تكافؤ سباقات السرعة)) لمسافة 1000 متر برعاية ((سلسلة الإمارات لسباقات السرعة)) البالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، مشاركة 5 خيول أبرزها ((بالحيل)) و((لا بأس)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ((كيرن آيلاند)) لـ((نقابة لاست لوب))، ((ديوكدم)) لمحمد خليل أحمد، و((بنزيمة)) لحمد راشد بن غدير.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع ((كأس الرضا لوسطاء التأمين)) لمسافة 1200 متر البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، 13 خيلاً أبرزها ((اجديت)) و((غالب)) و((تأكيد)) و((مهيبة)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ((رائد)) للشيخ حميد بن راشد النعيمي، و((العربد)) لناصر عسكر.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس ((كأس تحدي دبي للياقة 30x30)) لمسافة 1950 متراً البالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، مشاركة 6 خيول أبرزها ((ترومبت مان)) و((اتريبيوشن)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ((ناشيونال بانك)) للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، ((دبي فيجن)) لمحمد أحمد علي السبوسي، ((عنيزة)) لخليفة سيف راشد المقعودي، و((وان فيجن)) لحمد علي حمد الحمرور.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع والختامي ((منحنى تبوك ستيكس)) لمسافة 1600 متر برعاية ((مضمار جبل علي)) البالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، 8 خيول أبرزها ((أنتولد سيكريت)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ((الجنوب)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ((ديلوريان)) لمحمد أحمد علي السبوسي، و((وقت)) لناصر عسكر.

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