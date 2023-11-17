«سبريت دانسر» يمنح فيرغسون السعادة في «كأس البحرين الدولي»

يعيش المدرب الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد أليكس فيرغسون، واحدة من أجمل لحظات حياته، ولكن في عالم سباقات الخيل، إذ فجر ((سبريت دانسر)) الذي يملكه هو وصديقاه بيتر دون وجيد ماسون، مفاجأة من العيار الثقيل باقتناصه لقب النسخة الخامسة من كأس البحرين الدولي لسباق الخيل لمسافة 2000 متر ((الفئة الثانية))، الذي أقيم على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمملكة البحرين الشقيقة، بقيادة الفارس أوسين أور وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، مسجلاً زمناً قدره 2.06.82 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن ((إصرار)) لـ((شادويل))، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

وجاء في المركز الثالث ((بوينت لونسديل)) بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

سعادة غامرة

وعبر أليكس فيرغسون عن سعادته البالغة بتحقيق اللقب، واصفاً الفوز بالمفاجأة، خصوصاً في ظل مشاركة نخبة الخيول العالمية في الشوط قائلاً: ((إنه أفضل شعور على الإطلاق، لم استطع أن أصدق ذلك، لقد قال لي ريتشارد أترك الأمر للفارس وسيكون كل شيء على ما يرام)). وأضاف: ((لقد كنت متخوفاً من الخيول الأخرى، خصوصاً خماسي فريق جودلفين، ولكنني أشعر بالارتياح والفخر بتحقيق اللقب)).

تاريخ طويل

ويرتبط المدرب الإسكتلندي بعلاقة طويلة مع سباقات الخيل، إذ بدأت بالتحديد أثناء فترة التوقفات الدولية في موسم (1997 - 1998) عندما كان مدرباً لـ ((الشياطين الحمر))، يومها اقترح على زوجته الذهاب لمهرجان شلتنهام الشهير، حيث بات يمتلك حالياً 32 حصاناً. كما كاد أن يذهب إلى المحكمة في ‬2003 بسبب تصادمه مع، جون ماغينر، أحد الملاك السابقين للأسهم الرئيسية في مانشستر يونايتد، حول ملكية البطل ((صخرة جبل طارق)) صاحب أقوى الألقاب الأوروبية أبرزها الـ ((2000 جينيز الإنجليزي))، قبل أن تنتهي القضية تدريجياً، من دون الذهاب إلى المحكمة.

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