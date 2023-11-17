انطلاقة قوية لـ «عربية الجودو» للفئات العمرية في الفجيرة

توج الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي مساء أمس الفائزين في منافسات اليوم الأول للبطولة العربية للفئات العمرية للجودو التي انطلقت بقوة صباح أمس في ضيافة الفجيرة، وذلك بمجمع زايد الرياضي، والتي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية بالتعاون مع اتحاد الجودو وإشراف الاتحاد العربي للجودو، والتي تختتم يوم غدٍ.

وتوج الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي اللاعبة دانة الحبشي الفائزة بذهبية وزن تحت 32 كجم، وكانت الميدالية الفضية من نصيب زميلتها امنة المازمي (نادي الشارقة لرياضة المرأة)، وفازت عائشة شهداد بذهبية وزن تحت 36 كجم، ونالت الفضية مهرة عبدالله (نادي الشارقة لرياضة المرأة)، وفي وزن تحت 44 كجم فازت بالذهبية ريما الكندي، ونالت الفضية مروة البلوشي (نادي الشارقة لرياضة المرأة)، واستحقت ذهبية وزن تحت 48 الريم الهاشمي، واستحقت الفضية دلال الزعابي (نادي الشارقة لرياضة المرأة)، أما ذهبية وزن تحت 52 كجم فاستحقتها لاعبة نادي قطر القطري فاطيما عبد المعطي، ونالت الفضية شوق عبدالله وفي جاسم (نادي الشارقة لرياضة المرأة).

وعلي مستوى الأشبال تم تتويج اللاعب الذهبي يوسف نادر (الفجيرة للفنون القتالية)، ونال الفضية لاعب الكويت الكويتي عبد الرحمن الجحيدلي، والبرونزية فقد نالها لاعب مركز الفرسان الليبي أوس معتيق.

وشهد حفل الافتتاح الذي كان بسيطاً ومعبراً الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو رئيس اللجنة العليا المنظمة، وناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام لاتحاد الجودو أمين خزينة الاتحاد الدولي للجودو، ومرزوق علي نائب رئيس الاتحاد العربي للجودو ومحمد جاسم السجواني أمين السر العام المساعد لاتحاد الجودو مدير البطولة، ونادر أبوشاويش نائب رئيس اللجنة المنظمة مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.

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