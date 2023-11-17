فعاليات متنوعة في ختام الأسبوع الثالث لـ«تحدي دبي للياقة»

تشهد نهاية الأسبوع الجاري التي تتزامن مع ختام الأسبوع الثالث من الدورة السابعة من ((تحدي دبي للياقة))، مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية وأنشطة اللياقة البدنية المناسبة لجميع الأعمار. ومن أبرز الفعاليات التي يتضمنها برنامج اليوم، ((تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً)) الذي يقام من الساعة 1 ظهراً حتى 6 مساءً وجلسة يوغا عند مغيب الشمس على المياه المتلألئة في حتا كاياك. وسيتم نقل المشاركين من دبي إلى حتا عبر حافلات خاصة مجاناً من موقف مركز دبي التجاري العالمي، بين الساعة 9 صباحاً و9:30 صباحاً على أن تكون العودة إلى دبي بين الساعة 5 مساءً و7 مساءً، كما قامت اللجنة المنظمة بتخصيص مواقف عدة للسيارات للمشاركين الذين سيختارون القيادة إلى الموقع، مع وجود حافلات مجانية لنقلهم من مواقف السيارات إلى موقع الفعالية.

كما تواصل ((قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة)) استقبال الزوار للمشاركة في العديد من الفعاليات الرياضية وأنشطة اللياقة البدنية، بدءاً من التدريبات المحفزة للقلب والبطولات الرياضية المتنوعة، وصولاً إلى جلسات اليوغا الهادئة.

ويمكن لمحبي تمارين اللياقة البدنية المشاركة في حصص التدريب التي تقام في المسرح الرئيسي للياقة البدنية (Go Well)، أو ممارسة رياضات شديدة القوة، وتحدي أنفسهم مع تمارين الكروس فيت وركوب الدراجات الهوائية في منطقة ((رفع الأثقال وركوب الدراجات الثابتة)) (Lift – Ride – Row) التي تقدمها ميرا للتطوير العقاري، أو تمارين اللياقة والتدريبات المتنوعة في صالة مبادلة للرعاية الصحية – دبي.

كما تقدم القرية مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية التي تستهدف الأطفال في بيئة آمنة وممتعة في منطقة ((باونس الإمارات))، وهي منطقة ألعاب مصممة خصيصاً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و13 عاماً، بالإضافة إلى ((الإمارات دبي الوطني أكوا بارك))، التي تعد المكان المثالي للاسترخاء والاستمتاع بأروع الأجواء في الملعب المائي القابل للنفخ. وليس هذا فحسب، يوجد في القرية أيضاً منطقة للفنون القتالية وحلبة للملاكمة مقدمة من سن أند ساند سبورتس.

وإلى جانب قرية كايت بيتش يحتضن ((مركز حديقة مشرف للدراجات الهوائية)) برعاية هيئة الطرق والمواصلات بدبي، جولات جماعية بالدراجات الهوائية بصحبة مرشدين من الساعة 7 صباحاً وحتى 10 مساءً.

يمكن للعائلات أيضاً ممارسة 30 دقيقة من النشاط الرياضي عندما يخرجون للاستمتاع بوقتهم في الهواء الطلق. يمكن أن يكون هذا النشاط نزهة ممتعة على طول الشاطئ، أو جولة من التجديف المنعش، أو قضاء وقت ممتع مع العائلة في حمام السباحة المحلي.

من جهة أخرى، كثفت اللجنة المنظمة استعداداتها لاستكمال كل الترتيبات لـ((تحدي دبي للجري)) برعاية ماي دبي، المقرر الأحد 26 نوفمبر الجاري، الذي يعد أكبر فعالية مجتمعية مجانية لرياضة الجري في العالم، ويقدم لجميع أفراد العائلة تجربة لا تنسى أثناء الجري في شارع الشيخ زايد في الصباح الباكر.

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