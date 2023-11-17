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قمتان في الجولة الثانية لدوري الطائرة

11/17/2023 7:22:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقام في السابعة من مساء اليوم، مباريات الجولة الثانية من الدوري العام للكرة الطائرة للرجال، ويلتقي فيها حتا مع النصر، وبني ياس مع شباب الأهلي، وعجمان مع العين، والوصل مع الجزيرة.

وتعتبر مواجهتا بني ياس مع شباب الأهلي، والوصل مع الجزيرة، قمتي الجولة الثانية، إذ تجمع الأولى بين بني ياس حامل اللقب، وشباب الأهلي بطل كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة أولى بطولات هذا الموسم، ويسعى الفريقان إلى فك الاشتباك على قمة الترتيب، مع تساويهما بفوز واحد، وفي رصيد كل منهما 3 نقاط.

بينما تجمع القمة الثانية، بين الفريقين الطامحين إلى تحقيق إنجاز الوصول إلى منصة التتويج، وخصوصاً الوصل الذي حل ثانياً في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، والذي يحل رابعاً في جدول ترتيب الدوري بانتصار واحد ونقطتين، فيما يسعى الجزيرة الثالث إلى مواصلة الانتصارات.

فيما يبحث أطراف مواجهتي عجمان مع العين وحتا مع النصر، عن أول فوز في البطولة، بعد خسارة مبارياتهم في الجولة الأولى، ويحتل العين المركز الخامس بنقطة واحدة، ويليه النصر وعجمان وحتا دون أي نقاط في المراكز الثلاثة التالية.

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