منتخبات أوروبية تستعد لـ«أولمبياد باريس» في مجمع حمدان الرياضي

تواصل دبي استقطاب المزيد من المعسكرات التدريبية الرياضية الدولية للفرق والمنتخبات في مختلف الرياضات، التي تتدرب استعداداً لخوض منافسات البطولات العالمية وفي مقدمتها دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتحرص على التدريب في دبي نظراً لأهمية المعسكرات التي تقام في دبي، وفائدتها الكبرى على الاستعدادات، ورغبة الجميع بالحضور إلى دبي تحديداً، وللاستفادة من روعة الطقس فيها وتميز المنشآت السياحية والرياضية والمرونة في حركة السفر والتنقل والاستمتاع بجودة الحياة.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي خلال الأسبوع الجاري معسكرات تدريبية لمنتخبات وفرق السباحة والغطس من دول ألمانيا وروسيا وفرنسا، حيث يضم منتخب فرنسا للغطس نخبة من أقوى الرياضيين الفرنسيين الأولمبيين وأبطال أوروبا في الغطس، ويضم المنتخب الألماني 15 رياضياً من أبطال العالم في رياضة الغطس والمتأهلين للألعاب الأولمبية بالإضافة إلى طاقم المدربين والفنيين والمعالجين، وكثف المنتخبان تدريباتهما استعداداً لخوض منافسات بطولة العالم للغطس التي تقام في الدوحة فبراير المقبل، استعداداً للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

كما يستضيف مجمع حمدان المعسكر التدريبي الروسي الذي يضم أقوى السباحين الروسيين، واستضاف أيضاً سباحين من المنتخبات الوطنية لكل من: المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، الأردن، في معسكر تدريبي مكثف استمر لمدة أسبوعين.

تسهيلات وخدمات

وقالت كليمنس مونري مدربة المنتخب الفرنسي للغطس: ((يسعدنا أن نكون هنا في دبي للتدريب في منشآتها الرائعة، وأشكر دبي على كل ما تقدمه من تسهيلات وخدمات رائعة)).

وقال ألكسيس جاندارد لاعب المنتخب الفرنسي للغطس المشارك في الأولمبياد: ((نحن سعداء أن نعود مرة أخرى إلى دبي للتدريب فيها والاستمتاع بأجوائها الجميلة ومنشآتها الرائعة، يمتلك مجمع حمدان مسبحاً ضخماً وجميلاً يساعدنا كثيراً على التدريب الجيد وتحسين لياقتنا استعداداً لأولمبياد باريس 2024)).

وأصبح مجمع حمدان الرياضي، وجهة مفضلة للعديد من المنتخبات العالمية والأبطال الأولمبيين من مختلف الجنسيات وجميع الرياضات لإقامة معسكرات ناجحة أسفرت عن حصول عدد منهم على ميداليات أولمبية، حيث يستقطب المجمع عشرات الآلاف من الرياضيين ومن بينهم فائزون بثلاث ميداليات ذهبية و5 فضيات في الدورات الأولمبية يتقدمهم السباح الجنوب أفريقي تشاد لي كلو، والسباحة اليابانية ري كانتو، وبطل الريشة الطائرة الدنماركي فيكتور أكسلسين، وكذلك فائزون بتسع ميداليات ذهبية في بطولات عالم وثلاث فضيات وبرونزية يتقدمهم نجم الغطس الفرنسي جاري هانت، ونجمة السباحة الإيقاعية الروسي أنستازيا أخيبوفيسكايا، والعديد من النجوم.

28 رياضة

وتتنوع الألعاب الرياضية التي يحتضنها المجمع بواقع 28 رياضة هي: السباحة، والسباحة الإيقاعية، وكرة الماء، والغوص الحر، والهوكي تحت الماء، والرجبي تحت الماء، والمبارزة، والجمباز، والغطس، والغوص، والكارتينج، والدراجات الهوائية، والجري، والريشة الطائرة، والدواثلون، والأكواثلون، والترياثلون، وكرة السلة، والكرة الطائرة، ومصارعة الكوشتي، والكاراتيه، واللياقة البدنية، والخماسي الحديث، وتايكوندو، وتنس، والملاكمة، ورفع الأثقال، وتنس طاولة.

ويواصل مجلس دبي الرياضي العمل بالتعاون مع مختلف المؤسسات من داخل الدولة وخارجها، ومع المنظمين، لتسهيل حضور الفرق والرياضيين العالميين والدخول في معسكرات تدريبية، نظراً لتوافر المنشآت الرياضية العالمية، وجميع عوامل الجذب التي تتضمن سهولة الوصول والحركة، وتوافر المنشآت الفندقية ومراكز التسوق والترفيه الشهيرة، إلى جانب روعة الطقس، وجميع فرص الاستمتاع بجودة الحياة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز