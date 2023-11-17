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كلباء والشارقة.. حسم بطاقة العبور لنصف نهائي «ADIB» الليلة

11/17/2023 7:22:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستضيف كلباء، في السابعة والنصف من مساء اليوم، فريق الشارقة، في إياب الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي ((ADIB)).

وكان لاعبو كلباء وضعوا قدماً في نصف النهائي بعد الفوز ذهاباً بنتيجة 3 - 2 وتحقيق الانتصار على ((حامل اللقب)) في عقر داره، ويدخل ((النمور)) المواجهة بأكثر من فرصة منها الفوز أو التعادل، فيما ستكون مهمة الشارقة صعبة ويحتاج للفوز بفارق هدفين لضمان تأهله للدور نصف النهائي أو على أقل تقدير معادلة نتيجة الذهاب التي فاز فيها اتحاد كلباء في ملعب الشارقة 3 - 2 ثم الاحتكام لركلات الترجيح.

ويزيد من صعوبة مهمة الشارقة أن أمامه برنامجاً مضغوطاً محلياً وآسيوياً، حيث يخوض الخميس المقبل مباراة الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين أمام البطائح وبعدها بـ4 أيام تنتظره مواجهة السد القطري في الجولة الخامسة للمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا والتي يتصدرها الشارقة برصيد 8 نقاط.

توازن

وهذا الوضع يجعل المدير الفني أولاريو كوزمين أكثر حرصاً على التوازن في اختياراته للتشكيلة مراعاة المباريات الثلاث التي يخوضها الفريق خلال 10 أيام فقط، وفي الوقت نفسه يحاول ضمان تحقيق الفوز فيها جميعها، خاصة مباراة اتحاد كلباء اليوم والتي جعلت الفريق في موقف صعب جراء خسارة الذهاب. ومن المتوقع أن يخوض الشارقة المباراة بتشكيلة يغلب عليها المحترفون الأجانب بهدف تسجيل نتيجة جيدة مبكراً، حتى يتم إراحة بعض العناصر من خلال التبديلات.

ويدخل كلباء اللقاء مكتمل الصفوف بعد تأثر الفريق بغياب أبرز لاعبيه أمام شباب الأهلي في المواجهة الدورية السابقة قبل توقف الدوري وتشهد التشكيلة عودة كل من دانيال بيسا وفيليب كيش.

وخاض كلباء مباراة ودية أمام شباب الأهلي انتهت بفوز الفريق بنتيجة 3 ـ 2 مما يعني جاهزية الفريق للمواجهة.

وقال الإيراني فرهاد مجيدي مدرب كلباء: المباراة لن تكون سهلة على الرغم من تقدمنا ذهاباً بفارق هدف ووضعت خطة مثالية للعبور إلى المرحلة المقبلة مع الحذر من قوة المنافس وأهمية التركيز طوال زمن اللقاء.

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