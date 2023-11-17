«الأبيض» يطوي صفحة نيبال ويستعد لمواجهة البحرين

طوى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم صفحة مباراته مع نيبال بعد الفوز برباعية جعلته يتصدر قمة المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، بفارق هدفين عن ((البحرين))، الذي حلّ ثانياً بعد فوزه على اليمن بهدفين في الرياض.

ويعود منتخبنا للمران اليوم على ملعب الوصل الفرعي استعداداً لمواجهة البحرين 21 الجاري في ثاني محطات مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، ويركز الجهاز الفني على تدارك بعض السلبيات التي برزت خلال مباراة نيبال مثل الارتباك الدفاعي وعدم الانسجام بين قلبي الدفاع وبطء الأداء في بناء الهجمات وعدم الاستغلال الأمثل للفرص التي تسنح للفريق خلال شوطي المباراة، كما سيبدأ في وضع خطة اللعب التي سيخوضها الفريق أمام البحرين واختيار أفضل العناصر التي ستشارك في المباراة.

وأدى ((الأبيض)) مراناً خفيفاً أمس ما بين وحدة الجيمنازيوم للاعبين الذين لعبوا المباراة أمام نيبال، وبين ملعب الوصل لمن لم يلعب في اللقاء أو شارك في جزء منه.

ومن المقرر أن يغادر ((الأبيض)) متوجهاً إلى المنامة غداً، حيث يخوض مراناً واحداً في اليوم التالي على ملعب المباراة يطمئن خلاله الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين الذين سيشاركون في اللقاء، الذي يعتبر من أهم مباريات الفريق في تلك المرحلة من عمر التصفيات.

مكاسب

وحقق المنتخب عدة مكاسب من مباراته مع نيبال، منها استعادة الحارس خالد عيسى مستواه، حيث دافع عن عرينه ببسالة وأنقذ مرماه من فرصتين خطيرتين لمنتخب نيبال، كما كسب ((الأبيض)) وجهين جديدين شاركا لأول مرة بشكل رسمي، وهما زايد الزعابي وعبدالله ادريس، وكلاهما له مستقبل باهر خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مشاركة سلطان عادل في الشوط الثاني، ويعد الدفع بتلك العناصر الشابة خطوة تحسب للمدرب بينتو.

وواصل عبدالله رمضان تألقه وكان نجم الشوط الأول بدون منافس من خلال تحركاته المتقنة وصناعته لهدفين والتسبب في نيل ركلة جزاء، ومن مكاسب المنتخب فاعلية الإيجابية للمهاجم علي مبخوت ((رجل المباراة)) الذي ظهر بمستوى طيب وأدى أدواره الدفاعية بشكل جيد وتحرك إيجابي بدون كرة، مع حسن استغلال للفرص وسجل مبخوت هدفين زادا رصيده من الأهداف الدولية إلى 83 هدفاً، كما كسب الأبيض بداية عودة الجماهير للمدرجات لدعمه وتشجيعه في خطوة جيدة نأمل أن تتواصل وتزداد خلال المباريات المقبلة.

فوز مهم

وصف باولو بينتو المدير الفني للمنتخب الفوز الذي حققه المنتخب على نيبال بأربعة أهداف بالمهم، مؤكداً أنه راضٍ عن خط الدفاع لكنه بحاجة إلى تحسين وتطوير خصوصاً في مركز وسط الدفاع كونه يفتقر إلى الانسجام، معتبراً أنه يجب ألا يكون المنتخب متجانساً فقط في خط الهجوم، لافتاً إلى أهمية تسجيل الأهداف مبكراً في مثل هذه المباريات.

وقال: يجب أن يكون دور خط الدفاع مساوياً لدور خط الهجوم في بناء الهجمة، وهذا الأمر سنعمل عليه في الفترة المقبلة ((وفي الوقت نفسه فإن تسجيل المنتخب أربعة أهداف في المباراة أمر مهم بقدر أهمية عدم استقبال شباكنا لأي هدف)).

وأكد مدرب ((الأبيض)) أن الفوز في المباراة كان أمراً حتمياً قياساً بأداء اللاعبين والعمل الذي قام به المنتخب قبل المباراة، ووصف بينتو أداء المنتخب بشكل عام بالجيد والتصاعدي، خصوصاً في الشوط الأول وأن فاعلية المنتخب كانت أكثر في النصف الأول من المباراة، مشدداً على أنه من المهم صناعة الأهداف عبر الكرات الثابتة، مشيراً إلى أن الأداء انخفض قليلاً في الشوط الثاني لكن هناك مجالاً للتحسن في المباريات القادمة وتقدم أداء أفضل.

وأضاف: في الشوط الأول وجدنا صعوبة في إيجاد مساحات وثغرات خلف خط الدفاع النيبالي وكان هناك بطء في بناء الهجمة لكن هناك تحسناً في هذه الجزئية في الشوط الثاني.

وأشار بينتو إلى أهمية العمل على تحسين الأداء التكتيكي والفني للمنتخب بشكل مستمر، وشدد إلى أهمية تحليل المباراة لمعرفة النقاط السلبية والإيجابية.

وأشاد بالمهاجم علي مبخوت وقال: هو لاعب له قيمة فنية كبيرة ووجوده مهم في المنتخب، مشيراً إلى أنه بجانب أدواره الهجومية فإنه يقوم بأدوار دفاعية.

وعما إذا كان استبداله للمدافع خليفة الحمادي بداعي الإصابة أكد بينتو أن خليفة الحمادي ليس مصاباً، وأن استبداله كان تكتيكاً فنياً بهدف إراحته نظراً لكون نتيجة المباراة شبه محسومة، كما أن أمام المنتخب مباراة مهمة أمام البحرين في الجولة الثانية للتصفيات.

تركيز

وانتقد خالد الهاشمي مدافع المنتخب الالتحامات البدنية العنيفة التي واجهها اللاعبون من لاعبي نيبال، الذي وصفهم بأنهم ((عنيفون)) وقال: إضافة للمكاسب التكتيكية والفنية، فالمكسب الحقيقي هو أننا لم نخرج من المباراة بأي لاعبٍ مصاب، وحصلنا على 3 نقاط مهمة، علينا زيادة التركيز استعداداً لمباراة البحرين والقادم سيكون أفضل،

وعن نجاح بينتو في حل مشكلة العقم الهجومي، قال: العقم الهجومي لم يكن موجوداً أساساً، ولكن لكل مدربٍ فلسفته، وبينتو استطاع استغلال الأسماء المتوفرة لديه، وتحقيق الانتصار في مبارياته الأربع الماضية، مما زاد من ثقتنا بأنفسنا ومنحنا دفعة معنوية.

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