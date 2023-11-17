شغلت ((المعارضات الشعرية)) من شعرنا العربي مكانا عليّاً جرياً على سنن التواصل الحضاري والثقافي في تراثنا من جهة، وإظهاراً للمواهب الفردية، والسمات الشخصية التي تميز كل شاعر عن زميله من جهة أخرى، كذلك لتفنّد فكرة الجمود والتقليد التي شاعت على ألسنة الكثيرين ممن يلمزون التراث العربي عامة، والتراث الأدبي خاصة بذلك. ومن القصائد المشهورة، التي حظيت بكل مقال، ورددها المنشدون في كل مجال، قصيدة ((التوزري)) المعروف بابن النحوي (ت 513 هـ) المشهورة بـ((المنفرجة)) أو ((الفرج بعد الشدة))، ومطلعها:

(اشتدّي أزمة تنفرجي ... قد آذن ليلك بالبلج)

(وظلام اللَّيْل لَهُ سرج ... حَتَّى يَغْشَاهُ أَبُو السرج)

قال المراكشي (ت 703 هـ): ((وهي قصيدة مشهورة، كثيرة الوجود بأيدي الناس، ولم يزالوا يتواصون بحفظها...)).

ولم يألُ الناس جهداً في شرحها، ومعارضتها، وتخميسها.

وقولهم اشتدي؛ أي: ابلغي النهاية في الشدة حتى تنفرجي، فإن الشدة إذا تناهت انفرجت، فليس المراد حقيقة أمر الشدة بالاشتداد، بل طلب الفرج. يقال: إن الشدة إذا تتابعت انفرجت، وإذا توالت تولت.

والأزمة بفتح الهمزة وسكون الزاي وخفة الميم: سنة القحط. وقليل من يعلم أن هذه القصيدة المشهورة مسبوقة بقصيدة حجة الإسلام الغزالي -رحمه الله- (ت 505هـ) المعروفة بدعاء المنفرجة في ثمانية وخمسين بيتاً، مطلعها:

الشدّة أودت بالمهج ... يا رب فعجّل بالفرج

والأزمة زادت شدّتها ... يا أزمة علّك تنفرجي

غير أن قصيدة التوزري أسلس نظماً، وأخصب خيالاً، وأجمل إيقاعاً. ولشدة ولوعهم بهذه العبارة؛ فإن عدداً من الأدباء والفقهاء مثل الإمام الدَّميري في كتابه ((النجم الوهاج)) نسبها للنبي، صلى الله عليه وسلم، وهو حديث موضوع لا يصح. والأصح أنه مَثَل، وأصله: ((أن امرأة اسمها أزمة، أخذها الطّلق فقيل لها ذلك؛ أي: تصبّري يا أزمة حتى تنفرجي عن قريب بالوضع))، وفيه تنبيه على أنه لا بقاء للمحنة والمنحة في دار الدنيا الفانية.