بين الأمل والعمل

مع أمطار الخير الساحة الرياضية بخير وأكثر إيجابية، فمنذ فترة ليست بقصيرة نجد هناك أموراً مشجعة وطيبة نتفاءل بها مستقبلاً بعد أن تجاوزنا الكثير من العقبات والعراقيل التي وقفت أمامنا وإن كانت هناك بعض السلبيات تحتاج إلى علاج.

اليوم نعيش فرحة الفوز الأول كروياً لمنتخبنا الوطني على نيبال بأربعة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، فقد ظهر ((الأبيض)) بمستوى طيب خاصة بالشوط الأول، ولا أدري لماذا اختفت خطورته في الشوط الثاني، عموماً كانت عزيمة لاعبي المنتخب واضحة لنتخطى المحطة الأولى بنتيجة نعتبرها معقولة، وهي المباراة الرسمية الأولى التي نحقق الفوز في عهد المدرب البرتغالي باولو بينتو، وستظهر بصماته أكثر في اللقاء المقبل أمام البحرين، لنترك الفريق يلعب دون ضغوط، فالمجموعة الحالية من لاعبينا قادرة على تخطي هذه المرحلة من التصفيات وكلنا ثقة.

دعونا نعمل فالأمل كبير للمرحلة المقبلة، فقد أعلن سعيد عبدالغفار مدير عام الهيئة العامة للرياضة، عن أن المؤسسة ((الأم)) ستقوم بدور كبير لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، في ظل التطور الكبير لقطاع الرياضة على مدار السنوات الماضية، ما جعل بلادنا عاصمة للرياضة العالمية، عبر استضافتها العديد من الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، وقبلة لنجوم العالم في الرياضات المختلفة، وأهم ما أشار إليه هو أن (أصبح لدينا 47 اتحاداً رياضياً، تضم 41 ألفاً و363 رياضياً، (34 ألفاً و203 من الرجال، و7160 من النساء)، فهذه الأرقام تؤكد مدى اهتمام الدولة بالقطاع الرياضي صاحب الدور المهم في المجتمع، وانعكاس ذلك على المدى البعيد لمفهوم الرياضة، وهذه الأرقام تنشر للمرة الأولى بشكل رسمي وعلى لسان مسؤول رياضي، لتؤكد العمل الجاري والأمل الكبير في شبابنا.. والله من وراء القصد.