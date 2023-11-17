حتى لا ننسى ليبيا

هل الحرب على غزة ستلقي بالأزمة في ليبيا إلى بئر النسيان؟

بهذا السؤال باغتني صديق دبلوماسي، قلت له توقعت أن يكون سؤالك حول الأوضاع في غزة، ولكن معك حق، فالسؤال عن ليبيا يدق ناقوس الخطر حول تحويل القضايا الأخرى المهمة والمشتعلة نسياً منسياً، تصبح أخبارها معتادة كل طلعة شمس، قبل أن أحدثك عن الأوضاع في ليبيا، أصطحبك معي في جولة سريعة حول القضايا والحروب التي باتت منسية عبر التاريخ، ونتوقف معاً أمام الحرب الأهلية في لبنان التي اندلعت عام 1975، واستمرت لمدة 15 عاماً، وتركت أكثر من 120 ألف ضحية.

وكذلك الحرب في سوريا واليمن والسودان، والعشرية السوداء في الجزائر ومن قبله العراق. هذه البلدان الشقيقة ذاقت الكأس المريرة في استمرار، فكلما اندلعت حرب جديدة، توارى الاهتمام بسابقتها، ولذا فإن سؤالك حول ليبيا في توقيته الصحيح، وحتى لا تدخل القضية مخزن النسيان.

تابعنا الأيام القليلة الماضية لقاء عقد في القاهرة بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، بهدف التشاور المستمر بين رئاسة المجلسيْن، وبحث سبل الحل للأزمة الليبية، واللافت للنظر أن الجانبين اتفقا على استمرار التشاور حول الأزمة السياسية للوصول إلى حل ليبي - ليبي، يقطع أشواطاً مهمة في تجاوز الأزمات التي لحقت بجسد الدولة الليبية.

وتحقيق الاستقرار الذي يتطلع إليه الشعب الليبي، وبذل كل الجهود من أجل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد أن تعرض هذان الاستحقاقان إلى مطبات سياسية وقانونية، حالت دون القفز إلى الأمام بالدولة الليبية.

الآن، وبعد أن باتت الدولة الليبية نحو ما يزيد على عقد مضى، تتجاذبها رمال سياسية متحركة لم تفضِ إلى نتائج إيجابية، فإن هذه اللحظة مختلفة، لم تعد لدى الدولة الليبية وشعبها رفاهية التجريب مع المستقبل، فقد تعرضت لتصدعات سياسية واقتصادية كبرى، وصراعات نفوذ خطرة، مروراً بتوسع نفوذ الجماعات المسلحة، وصولاً إلى الكارثة الكبرى التي عرفت باسم إعصار ((دانيال)).

وبالتالي، ففي وسط كل هذه التحديات التي تعاني منها ليبيا من جانب، والتحديات التي تعاني منها المنطقة من جانب آخر، وحتى لا ننسى ليبيا.

فقد باتت هناك ضرورة مهمة تتطلب مسؤولية جماعية من مختلف الأطراف الفاعلة للعمل، وفق مسارات عدة يأتي في مقدمتها أولاً: أهمية التوافق الوطني الليبي للتخلص من الجماعات المسلحة والميليشيات والتدخلات الأجنبية والمرتزقة الذين يشكلون خطراً كبيراً على مفهوم الدولة الوطنية، سيما أن هذه الجماعات ظلت طوال الفترات الماضية تمثل عائقاً أمام إنهاء العنف، والتوصل إلى الحلول السياسية.

ثانياً: التوافق حول رؤية قانونية صحيحة للصيغة النهائية لقوانين الانتخابات، بما يقود إلى الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء البلاد، مما يُسهم بمغادرة قطار الدولة الليبية لمحطة النسيان السياسي.

ثالثاً: الترفع والسمو فوق الصراعات الشخصية، انحيازاً للمصلحة العليا للبلاد، والالتفاف حول حكومة وطنية واحدة تكون مرجعيتها القانون والدستور الليبي، بدلاً من تبديد الطاقة في أزمات سياسية ليست محددة النهاية.

رابعاً: ضرورة الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة، وحل الأزمات من خلال الحوار السياسي، وعدم السماح بقطع الطريق أمام محاولات تهيئة الأجواء المناسبة لاستعادة الأمن، واستكمال الاستحقاقات التي يعلق عليها الشعب الليبي آماله في استعادة مقدرات شعبه، وترسيخ مؤسساته الوطنية.

خامساً: ضرورة الاستثمار الكامل للإمكانيات الاقتصادية الضخمة، من أجل تحقيق طفرة كبيرة في معدلات النمو، سيما أن الفرصة سانحة للاستفادة من أسعار النفط الحالية والمقبلة، وليس خافياً على أحد، أن ليبيا تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، ولديها واحد من أعلى مستويات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في إفريقيا، لكن نجاح هذه الفرصة والخروج من حالة عدم اليقين، لا يمكن فصله عن تحقيق نجاحات على الصعيد السياسي.