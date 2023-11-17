غزة ومعايير النظام الدولي

شاهد العالم ما يجري في غزة من دمار وقتل ومازالت الوتيرة تزداد يوماً بعد يوم، ولا توجد مؤشرات حتى الآن لإيقاف ((وادي دم الأبرياء))، ما يحدث في غزة جريمة حرب واضحة حسب القوانين والأعراف الدولية وترفضها الإنسانية والفطرة السليمة، معظم دول العالم والغالبية العظمى من الشعوب نددت ورفضت ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة ، وطالبت بالوقف الفوري للتحركات الإسرائيلية وفتح الممرات الإنسانية بل وكسرها إن لزم الأمر.

ما نشاهده على أرض الواقع هو محاولة القضاء على شعب كامل أعزل محاصر بحجة القضاء على حركة ((حماس))، شعب قتل منه خلال أيام معدودة الآلاف ودمرت المنازل والمستشفيات والبنى التحتية، وإضافة إلى كل ذلك أصبح أهالي غزة الذين يتجاوز عددهم 2.3 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي بنسبة 100 %.

هذا حسب ما صرحت به مسؤولة في برنامج الأغذية العالمي، أي أنهم لا يملكون ولا يتوفر لهم الغذاء الكافي وسيعانون بالتالي من سوء التغذية وبالتالي سيصابون بالعديد من الأمراض.

أما في ما يخص المعاناة الفلسطينية بشكل عام وسكان غزة بشكل خاص كُتب الكثير وعُرض على الشاشات المشاهد الفظيعة وتألم العالم أجمع مما رأوا، لكنني هنا أود التطرق إلى المعايير الدولية أو إن شئنا تسميتها بالعالمية أو حتى ما يطلق عليها القيم الأممية ((نسبة إلى منظمة الأمم المتحدة))، الواقع أثبت أكثر من مرة أنها ما هي إلا مصطلحات جميلة ومعانٍ راقية تلامس العواطف وتحقق مآرب للدول المسيطرة والمتحكمة بالنظام العالمي، أي أنها أصبحت أدوات ومبررات للتدخل أحياناً ولإعطاء صورة سلبية أحياناً أخرى للمخالف والمعارض لهم.

والتغاضي عنها في أحيان حسب المصلحة، الازدواجية في تطبيق المعايير والنظر للأحداث والحروب بشكل خاص من قبل الغرب يذكرني ببيت الشعر العربي الشهير ((وَعَينُ الرِضا عَن كُلِّ عَيبٍ كَليلَةٌ... وَلَكِنَّ عَينَ السُخطِ تُبدي المَساوِيا)).

ازدواجية المعايير الدولية أصبحت علنية وواضحة بل مستفزة لشعوب العالم و((الحكومات الإنسانية))، نحن مع تحقيق السلام العالمي ولا نرضى إزهاق روح إنسان في أي مكان في العالم مهما كان وبغض النظر عن جنسيته أو عرقه أو دينه أو لونه، بل نحن ندعو للحفاظ على حياة كل حيوان ونبات، رسخت فينا قيم المحبة والسلام والتعايش وتمنى الخير للآخرين.

لكن للأسف لو قمنا بمراجعة ومقارنة التصريحات الغربية في قضايا متشابهة لكن أطرافها مختلفون سنجدها تتعاطف وتتألم هناك وتغض الطرف ولا ترى هنا، فلو أخذنا مثالاً على ذلك التصريحات الأمريكية، ففي الحرب الروسية – الأوكرانية (نتمنى أن تتوقف هذه الحرب) ذكرت التصريحات أن الإدارة الأمريكية تراقب الوضع.

وما يحدث في الميدان ولديها من الأدلة ما يثبت أن ما يحصل يعتبر جريمة حرب، لكن في المقابل التصريحات عن ما يحدث في غزة منذ أكثر من 42 يوماً تكون غير واضحة أو لطيفة أو من الممكن أن نطلق عليها ((التصريحات الرمادية))، حيث تذكر الإدارة الأمريكية أنهم ليسوا متأكدين أن الفلسطينيين يقولون الحقيقة عن عدد القتلى، لكنهم يعلمون بوجود أبرياء قتلوا وهذا هو ثمن الحرب.

الحقيقة والواقع يقولان إن تطبيق المعايير والقوانين والقواعد والأعراف الدولية يتم بشكل انتقائي، حسب المصالح الوطنية للقوى العظمى والكبرى المسيطرة على النظام العالمي الحالي، لذا لا بد من المراجعة الجادة الوقفة الحازمة لمراجعة وتقييم وضع وأداء منظمة الأمم المتحدة حتى لا تنهار.

وبما أن لنا في التاريخ عبرة ومن دروس الماضي فائدة ومن تجارب السابقين دروساً، علينا بمراجعة أسباب انهيار منظمة عصبة الأمم (المنظمة الدولية التي ورثتها منظمة الأمم المتحدة)، طبعاً هناك العديد من الأسباب لكن كان من أهمها هو عدم قدرتها على وقف العدوان على الدول.

ونذكر على سبيل المثال الهجوم الياباني على إقليم منشوريا الصيني، والهجوم الإيطالي على أثيوبيا وعدم قدرتها على منع حدوثه واندلاع الحرب العالمية الثانية، ونظراً لفشلها طالبت الدول الكبرى في تلك الفترة ومنها الولايات المتحدة بإنشاء منظمة دولية جديدة، وعليه تم تأسيس منظمة الأمم المتحدة التي لا تستطيع إيقاف الحروب والعدوان كسلفها عصبة الأمم، فهل ستكون النتيجة نفسها؟