عشرات الوفيات جراء فيضانات في 3 دول أفريقية

لقي ما لا يقل عن 130 شخصاً حتفهم في كل من إثيوبيا، وكينيا، والصومال، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت فيما وصفته وكالات الإغاثة بفيضانات لا تحدث إلا مرة واحدة كل 100 عام.

فيما تحملت الصومال وطأة الفيضانات التي غمرت منطقة القرن الأفريقي بأسره.

وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في الصومال، بأن 51 شخصاً لقوا حتفهم في جميع أنحاء الصومال، بينما نزح نصف مليون آخرين، منذ بدء هطول الأمطار أكتوبر الماضي.

ويخشى عناصر الطوارئ من ارتفاع عدد الضحايا، نظراً لوجود العديد من الأشخاص في عداد المفقودين. فيما ظلت أجزاء واسعة من البلاد معزولة، إذ يتعذر الوصول إليها بعدما جرفت الطرق والجسور، ما أدى إلى تقطّع السُبل بآلاف السكان.

وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، في بيان: ((أرسل الجيش الوطني قوارب الإنقاذ، وطائرات مروحية للطوارئ، لمساعدة الأشخاص العالقين بسبب الفيضانات. نحن نطالب بالمساعدة الدولية)).

نزوح كبير

ونبّهت منظمة ((إنقاذ الطفولة)) الإنسانية، إلى أن بلدة بيليدوين، الواقعة وسط الصومال، غرقت بالكامل بعدما فاض نهر شابيلي على ضفتيه، ما أجبر ما يقدر بنحو 250 ألف شخص، أو 90 % من سكانها، على النزوح من منازلهم.

وأعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية، حالة الطوارئ الشهر الماضي بعدما أدت الأحوال الجوية القاسية، التي تفاقمت بسبب ظاهرة ((النينو)) المناخية الطبيعية، إلى تدمير المنازل والطرق والجسور. كما أن الجو الأكثر دفئاً، بسبب ظاهرة ((تغيّر المناخ))، الذي يسببها الإنسان يمكن أن تحتوي أيضاً على المزيد من المياه، ما يجعل هطول الأمطار الغزيرة أكثر غزارة.

وفي كينيا المجاورة، أفادت جمعية الصليب الأحمر الكيني، بأن مئات المنازل جرفت على الساحل، وفي شمالي البلاد، ما أدى إلى وفاة أكثر من 50 شخصاً، وإجبار ما لا يقل عن 30 ألف شخص على ترك منازلهم. وكانت مقاطعات مانديرا، وواجير، ونهر تانا.

حيث غمرت المياه مساحات من الأراضي، هي الأكثر تضرراً. وتعد مانديرا، التي تبلغ مساحتها 20 مرة أكبر من مساحة لندن الكبرى، وتقع على الحدود مع الصومال، واحدة من أفقر المناطق في كينيا.

وقال مفوّض مقاطعة نهر تانا، محمد نور، إن الوضع يائس أيضاً في منطقته، حيث أدت الفيضانات إلى نزوح نحو 7 آلاف أسرة.

وأضاف نور: ((طلبنا مساعدة عاجلة من نيروبي.. لإسقاط المواد الغذائية جواً لهؤلاء الأشخاص الذين يعانون؛ لأن الطرق من نهر تانا إلى غارسن غير سالكة، ولا يمكننا الوصول إلى الكثير من الناس)). فيما قالت السلطات في إثيوبيا، إن عدد الضحايا في البلاد، بسبب الفيضانات وصل إلى 30 بعد ((هطول أمطار غزيرة في مناطق غامبيلا، وعفار، والصومال)). وذكرت أن أطفالاً كانوا من بين الضحايا، حيث غرقوا أثناء محاولتهم الفرار من مياه الفيضانات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز