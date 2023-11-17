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بوريل: هجوم إسرائيل على الأطفال لا يمكن تبريره

11/17/2023 7:22:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية جوزيب بوريل، في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، وشدد على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل، لتسريع إدخال المساعدات إلى غزة، فيما قال بوريل: إن الهجوم على الأطفال لا يمكن تقبله.

قال بوريل: إن الأوضاع في غزة غير مواتية للعمل الإنساني، مشيراً إلى أن الطريقة الوحشية، التي تقوم بها إسرائيل في أداء عملياتها لا يمكن تبريرها.مؤكداً أن الهجوم على الأطفال في المدارس والمستشفيات أمر لا يمكننا تقبله.

من جهته أكد عباس الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من غزة أو من الضفة الغربية، بما فيها القدس، فيما قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية: ((علينا السماح لمن هُجّروا من غزة بالعودة لبيوتهم)).

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