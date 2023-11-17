انفراج مرتقب في مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن صفقة لتبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس باتت أقرب من ذي قبل، فيما قال مصدر فلسطيني مطلع على مجريات الوساطة إن هناك ((انفراجة)) مؤخراً قد تؤدي إلى إعلان اتفاق خلال 48 ساعة.

وقال نتنياهو رداً على سؤال لتلفزيون ((CBS NEWS)) الأمريكي حول الصفقة المقترحة ومدى قرب إسرائيل من تأمين إطلاق سراح الأسرى: ((نحن أقرب مما كنا عليه قبل أن نبدأ العمل البري))، وأعتبر أن العملية البرية ((ضغطت على حماس لتحقيق وقف لإطلاق النار)).

وأضاف: ((سيكون لدينا وقف مؤقت لإطلاق النار إذا تمكنا من استعادة الأسرى))، وتابع: ((لا أعتقد أن الحديث عن مزيد من التفاصيل (الصفقة) يخدم هذا الغرض)).

ورفض القول ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على إطلاق سراح سجناء فلسطينيين مقابل الرهائن، قائلاً إن ذلك ((سري)).

وتابع نتنياهو: ((الشيء الآخر الذي يمكنني قوله هو أننا سنحاول إنهاء هذه المهمة بأقل عدد ممكن من الضحايا المدنيين. وهذا ما نحاول القيام به: الحد الأدنى من الضحايا المدنيين، لكن لسوء الحظ لا ننجح)).

في الأثناء، قال مصدر فلسطيني مطلع على مجريات الوساطة لإبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة ((حماس)) إن هناك ((انفراجة)) مؤخراً قد تؤدي إلى إعلان اتفاق خلال 48 ساعة.

وأضاف المصدر الذي تحدث لـ((وكالة أنباء العالم العربي))، لكنه طلب عدم التصريح باسمه، أن هناك بالفعل اتفاقاً على صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و((حماس))، في إطار المساعي الرامية لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ ستة أسابيع، لكنه أشار إلى أن صعوبة التواصل على الأرض بين حركة ((حماس)) وجهات فلسطينية أخرى تتسبب في تأخير الإعلان.

وشرح المصدر المقرب من المفاوضات كيف ستجرى الصفقة تحديداً، فأشار إلى اتفاق على أن تفرج حماس أولاً عن عدد من مزدوجي الجنسية وعمال أجانب، على أن يلي ذلك في اليوم التالي إطلاق سراح قسم من النساء والأطفال المحتجزين لدى الحركة.

وأشار إلى أن عدداً من الفرنسيين المحتجزين سيكونون ضمن المفرج عنهم في المرحلة الأولى.

في المقابل، يقول المصدر إن إسرائيل ستلتزم بالإفراج عن نساء وأطفال فلسطينيين تعتقلهم في سجونها في اليوم الثاني للتهدئة الإنسانية، أو ما تسميه إسرائيل ((وقف إطلاق النار التكتيكي)).

من جهة أخرى، أفادت مصادر بقرب التوصل لاتفاق هدنة يشمل إدخال مساعدات والإفراج عن 50 أسيراً لدى حماس، وأفادت بأن صفقة أسرى وشيكة بين إسرائيل وحماس بواقع 50 مقابل 50 من النساء والأطفال.

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