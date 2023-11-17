الإمارات: تقديم المساعدات إلى السودان على رأس الأولويات

جددت دولة الإمارات دعوتها لوقف إطلاق نار فوري ودائم ومستدام في السودان، مؤكدة أن تقديم المساعدات لهذا البلد على رأس أولوياتها، فيما شددت على مواصلة تضامنها مع الشعب السوداني الشقيق، خلال هذه المحنة الصعبة، وكذلك احترامها الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مؤكدة دعمها كافة المساعي الرامية إلى إنهاء هذه الأزمة.

جاء ذلك في بيان ألقته غسق شاهين، المنسق السياسي لدى البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة، عقدها مجلس الأمن حول السودان، نشرتها البعثة الإماراتية على موقعها الإلكتروني، أمس.

وأفاد بيان الدولة بأن صراع السودان المندلع منذ منتصف أبريل الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 6 آلاف مدني، بينهم أطفال، ونساء، داعياً إلى ضرورة ((التزام جميع الأطراف في السودان بوقف فوري ودائم لإطلاق النار)).

التزام

وركز البيان على أهمية التزام جميع الأطراف بالتوصل إلى وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار، واعتبره مسألة ملحة؛ لإنهاء أعمال العنف التي تهدد حياة المدنيين، ولإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وأعرب عن أمل الإمارات بـ((مشاركة الأطراف في السودان)) بحسن نية في ((مباحثات جدة))، بشأن وقف إطلاق النار))، مشدداً على ضرورة تقديم الدعم الإقليمي والدولي للمحادثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في السودان، لأهميته في إنجاح ((مباحثات جدة))، فهذا الدعم يعمل على تيسير المحادثات بمشاركة الاتحاد الأفريقي، و((إيغاد))، والولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

كما تطرق البيان إلى وجوب وفاء طرفي المحادثات بالتزاماتهما، التي تعهدا بها في جدة، ضماناً لإيصال المساعدات بأمان ودون عوائق، ولفت إلى مقتل ما لا يقل عن 20 من العاملين في مجال الإغاثة بالسودان، منذ بداية الأزمة، بينما أشاد بالجهود المبذولة من المدنيين السودانيين بغية إيصال المعونة الإنسانية إلى كافة المناطق في البلاد.

وأكد أن تقديم المساعدات إلى السودان على رأس أولويات دولة الإمارات، التي أرسلت مساعدات إغاثية تزيد على 100 مليون دولار، شملت أكثر من 8800 طن، مساعدات غذائية، وطبية، ومواد إغاثية أخرى.

واعتبر بيان الإمارات أن الدور القيادي للمنطقة أمر جوهري، لحث الأطراف على وقف الاشتباكات كضرورة ملحة، إذ أكد أهمية مبادرة ((دول الجوار))، بقيادة مصر، في بحث سُبل حل النزاع في السودان، مؤكداً أهمية التنسيق بين جميع مسارات الوساطة؛ لإنجاح الجهود الإقليمية، والدولية لحل الأزمة السودانية.

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