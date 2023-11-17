روسيا تسيطر على مواقع استراتيجية جنوبي دونيتسك

سيطرت القوات المسلحة الروسية على مواقع استراتيجية جنوبي دونيتسك، وصدت هجومين أوكرانيين.

فيما فقدت قوات الأخيرة خلال أسبوع أكثر من 745 عسكرياً، و48 قطعة من المعدات، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أمس، بينما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 9 مسيرات من أصل 10، في هجوم روسي ليلي على منطقتي ميكولاييف، وأوديسا، جنوباً، وجيتومير في الوسط، إضافة إلى منطقة خملنيتسكي إلى الغرب.

وقالت ((الدفاع الروسية)) في بيان: ((في اتجاه جنوب دونيتسك سيطرت وحدات من مجموعة ((فوستوك)) على خطوط ومواقع أكثر فائدة (استراتيجية)، وصدت هجومين شنتهما مجموعات هجومية تابعة للواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي رقم 128 في مناطق نوفوميخيلوفكا، ونيكولسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية)).

ضربات ونيران

بالإضافة إلى ذلك، ووفق البيان، تعرضت وحدات من لواء المشاة الآلي رقم 72، ولواء المشاة الآلي رقم 58، ولواء الدفاع الأرضي رقم 102 و127 في مناطق: أوغليدار، وستارومايورسكي، وأوروجايني، في جمهورية دونيتسك، لضربات جوية ونيران مدفعية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 745 عسكرياً، و12 مركبة قتالية مدرعة، و15 سيارة، و20 قطعة مدفعية ميدانية، بالإضافة إلى راجمة ((غراد)).

في الغضون أعلن رئيس المركز الصحافي لقوات مجموعة ((فوستوك)) (الشرق) الروسية، أوليج تشيخوف، أن القوات الروسية حيدت نحو 70 عسكرياً أوكرانياً، ودمرت 5 أطقم ((هاون)) أوكرانية على محور جنوب دونيتسك.

وصرح تشيخوف لوكالة ((سبوتنيك)) الروسية للأنباء، إنه خلال المعارك، ((فقدوا خمسة أطقم ((هاون))، بما في ذلك طاقم ((هاون)) متجول يعتمد على مركبة ((همفي)) أمريكية الصنع)).

وقال: إنه في اتجاه جنوب دونيتسك أحبطت وحدات من مجموعة ((فوستوك)) بدعم مدفعي، محاولتين لتناوب وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوميخيلوفكا، وشمال بريوتنوي، وفقدوا مركبة قتالية مدرعة، وشاحنة صغيرة، وقوة بشرية.

وأكد أنهم ((فقدوا ما يصل إلى 70 عسكرياً في اتجاه جنوب دونيتسك، بالإضافة إلى ذلك شملت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية تدمير محطة حرب إلكترونية، ومركبتين قتاليتين مدرعتين)).

إلى ذلك، قال الجيش الأوكراني إن قواته نفذت ((سلسلة عمليات ناجحة)) في الضفة الشرقية لنهر دنبيرو في مدينة خيرسون، وأقامت عدة جسور هناك.

وفي بيان ذكرت مشاة البحرية الأوكرانية على ((فيسبوك)) أنها تستأنف تنفيذ عمليات في الجانب الشرقي من النهر.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندري يرماك، إن القوات الأوكرانية كانت تعمل على ((تجريد شبه جزيرة القرم من السلاح))، مضيفاً: إنها قطعت 70 % من المسافة.

وقال الجيش الأوكراني في تقريره اليومي: إن القتال احتدم على طول خط المواجهة بأكمله من الجنوب إلى الشرق، وأبلغ عن حدوث 72 اشتباكاً قتالياً في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأضاف: إن أعنف المعارك دارت حول أفدييفكا، ومارينكا، وباخموت، في منطقة دونيتسك الشرقية.

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