الضغوط العربية والدولية تثمر السماح بإدخال الوقود إلى غزة

بعد الضغوط العربية والدولية الكبيرة على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات والوقود إلى داخل قطاع غزة المحاصر أعلنت إسرائيل، أمس، بأنها سمحت بدخول شاحنتي وقود يومياً إلى قطاع غزة، لتلبية احتياجات الأمم المتحدة، لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، لا سيما بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أنها تشعر بقلق بالغ من انتشار الأمراض في قطاع غزة مع نقص شديد في الوقود والغذاء والمياه النظيفة.

شحنة ثانية

وأوضح مسؤول إسرائيلي في بيان أن مجلس الحرب ((وافق بالإجماع على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي والأمن الداخلي بالامتثال لطلب الولايات المتحدة، والسماح بدخول شاحنتين لوقود الديزل يومياً))، لتكون بذلك هذه هي الشحنة الثانية، التي ستدخل القطاع منذ اندلاع الحرب.

كما أشار البيان الإسرائيلي إلى أن هذه الخطوة تتيح للحكومة ((مساحة المناورة الدولية المستمرة اللازمة للقضاء على حركة حماس))، وأضاف: إن شاحنات الوقود ستمر، عبر معبر رفح الحدودي، من خلال وكالات الأمم المتحدة، وصولاً إلى السكان المدنيين في جنوب قطاع غزة، لكن بشرط عدم وصولها إلى حركة حماس.

وأشار البيان إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو دعم الحد الأدنى لأنظمة المياه والصرف الصحي، لمنع تفشي الأوبئة، التي يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء المنطقة، وتلحق الضرر بسكان القطاع والجنود وحتى إسرائيل.

انتقاد

من جهته انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار القرار بشدة، وقال في تغريدة له على منصة ((إكس)) (تويتر سابقاً) ((مرة أخرى يتم اتخاذ القرارات السياسية في مجلس الوزراء الحربي، الأمر الذي يقود إسرائيل إلى تصور خطأ))، ودعا رئيس الوزراء إلى رفع ((القرارات المتعلقة بالسياسة إلى مجلس الوزراء)).

وصرح بيني غانتس، الوزير دون حقيبة وعضو مجلس الوزراء المصغر للعمليات العسكرية: إن إمداد قطاع غزة بالوقود خلال 48 ساعة هو ((إجراء لمرة واحدة))، ولا يعني تغييراً في استراتيجيات إسرائيل للعمليات في القطاع.

وذكرت صحيفة ((هآرتس)) الإسرائيلية، نقلاً عن كلام الوزير، إن ((توريد الوقود للمنظمات الدولية لقطاع غزة خلال الـ 48 ساعة المقبلة هو تحويل لمرة واحدة، وتمت الموافقة عليه لتشغيل مرافق التحلية والصرف الصحي، وكذلك للاحتياجات الأخرى للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة)).

في الأثناء أعلنت مصادر مصرية أن الضغوط التي مارستها القاهرة على كافة الأطراف نجحت في إعادة تدفق الوقود لقطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت فضائية ((القاهرة الإخبارية))، أمس، أن ما يقرب من 150 ألف لتر سولار، يتم حالياً إدخالها من معبر رفح إلى المستشفيات في غزة، مؤكدة أن الضغوط المصرية نجحت في زيادة حجم المساعدات إلى القطاع. وكان المتحدث باسم وكالة الأونروا قد قال إن المنظمة تحتاج إلى 160 ألف لتر من الوقود لعملياتها في غزة، فيما لم يتم الحصول إلا على 23 ألفاً وبشروط.

من جهته قال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية: ((نشعر بقلق بالغ بخصوص انتشار الأمراض عند حلول موسم الشتاء)). وأضاف: إنه جرى رصد أكثر من 70 ألف حالة عدوى تنفسية حادة، وما يربو على 44 ألف حالة إسهال في القطاع المكتظ بالسكان، مشيراً إلى أن الأعداد أعلى بكثير من المتوقع.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأن قطاع غزة يواجه ((مجاعة واسعة النطاق))، وفجوة غذائية هائلة، مؤكداً أن جميع سكان القطاع تقريباً باتوا في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية.

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