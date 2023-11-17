إسرائيل تستهدف نازحين وتُخلي مستشفى في جنين

دخلت الحرب في غزة، أمس يومها الـ42، فيما لا تظهر أي بادرة بقرب وقف إطلاق النار لرفع المعاناة عن المدنيين.

حيث صعد الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في قطاع غزة باستهداف مباشر لمدارس تؤوي نازحين، ومستشفيات وأحياء مدنية آهلة بالسكان، في ظل انقطاع كامل للاتصالات، ومخاوف من إطلاق هجوم بري على جنوب القطاع، حيث بدأ الجيش إنذار سكان المناطق في خان يونس بإخلائها.

وأفاد تلفزيون فلسطين (حكومي)، أمس، بسقوط قتلى وجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وتحدث التلفزيون في تدوينة على منصة ((تلغرام)) عن ((أكثر من 40 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب في قصف مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة)).

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن استهداف المدرسة.

من جهة ثانية، أفاد إعلام فلسطيني، أن أكثر من 12 ألف قتيل بينهم 5 آلاف طفل في غزة، وأكثر من 3750 مفقودا منهم 1800 طفل تحت الأنقاض بغزة.

وفاة مرضى العناية المركزة

إلى ذلك، أكد مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة محمد أبوسليمة، وفاة كل المرضى في قسم العناية المركزة بالمستشفى، بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على المجمع الطبي.

وأوضح مدير أكبر مجمع طبي في غزة أن أكثر من 54 شخصاً في العناية المركزة توفوا منذ بدء الحصار الإسرائيلي، فيما اتهم رئيس قسم الحروق بمستشفى الشفاء بغزة أحمد مفيد المخللاتي الجيش الإسرائيلي بسرقة عدد من الجثث من داخل المجمع الطبي.

وقال المخللاتي إن أغلب الجرحى والمرضى في قسم العناية المركزة الذين كانوا يعتمدون على التنفس الصناعي توفوا لانقطاع الأكسجين والوقود. وأضاف أن هناك 36 طفلاً خدجاً يعانون من الأمراض لعدم توفر المياه والأدوية.

وفي وقت سابق، أعلن تلفزيون فلسطين ((وصول 120 قتيلاً من محافظتي غزة وشمال غزة منذ صباح أمس لمستشفى الإندونيسي شمالي القطاع))، كما تم استهداف منزل لعائلة الأخرس بمخيم الشابورة وسط رفح جنوبي قطاع غزة، ومقتل 5 أشخاص

من جهة أخرى، أفادت مصادر بمقتل 3 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين بجروح جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة على مخيم جنين، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ((وفا)) عن شهود عيان أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية، اقتحمت جنين من محاور عدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

وأكدت مصادر محلية أن قوات إسرائيلية تحاصر مستشفى ابن سينا من جميع الجهات، في إجراء مماثل لما يقوم به الجيش في قطاع غزة، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى. وذكرت أن قوات الجيش أجبرت عدداً من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين أيديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى واعتقلت عدداً منهم.

إلى ذلك، ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات على مناطق شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة ((تطالب السكان بإخلائها حفاظاً على سلامتهم))، ما يشير إلى عمليات عسكرية وشيكة في المنطقة.

وكانت منشورات مماثلة قد أُلقيت قبل نحو أسبوعين، لكن هذه المرة أعقبها قصف عنيف بالدبابات الإسرائيلية للأحياء الشرقية.

وتقع مدينة خان يونس في النصف الجنوبي من قطاع غزة، ولجأ عشرات الآلاف من النازحين من الشمال بالفعل إلى المدارس والخيام فيها، ما تسبب في اكتظاظ شديد وسط نقص في الغذاء والمياه.

وكان الجيش الإسرائيلي ذكر أن عمليته العسكرية ستتركز في الشمال داعياً السكان إلى التوجه جنوباً وبات المسؤولون الإسرائيليون يرددون سيناريو جديدًا بأن تلك العملية ستمتد نحو جنوبي القطاع ليكون الهدف المقبل.

ويسود توتر شديد أيضاً في الضفة الغربية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي قتل 5 مسلحين، خلال عملية واسعة نفذها ليلاً في جنين، معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة.

رد اسرائيلي

في الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي، إنه عثر على العشرات من قذائف الهاون الخاصة بحركة ((حماس))، في مركز للرعاية النهارية بشمال قطاع غزة.وأظهر مقطع فيديو بثه الجيش الإسرائيلي، جانباً من المركز يستخدم كمنشأة لتخزين القنابل اليدوية. كما قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده عثروا على مدخل نفق تستخدمه حركة حماس في مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

ونشر الجيش الإسرائيلي تسجيل فيديو قال إنه لمدخل نفق في منطقة مكشوفة من مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفى في القطاع.

ويظهر الفيديو، حفرة عميقة في الأرض تتناثر فيها وحولها قطع من الخرسانة والخشب والرمال. وبدا أن المنطقة محفورة وظهرت جرافة في الخلفية.

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