مشاركة غير مسبوقة في الدورة الـ25 من «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»

اختتم معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية دورته الخامسة والعشرين بنجاح كبير، ومشاركة غير مسبوقة.

حيث استقطب المعرض نحو 2600 شركة من 62 دولة حول العالم، ورعاية 76 شركة ومؤسسة محلية وعالمية، وتضمّن 24 جناحاً عالمياً من 16 دولة، وأشاد زوار المعرض بالتقنيات المتطورة والحلول المبتكرة، التي عرضتها الشركات والمؤسسات، خلال فترة المعرض.

وتفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية، عدداً من الأجنحة والمنصات المشاركة في المعرض، وأثنى معاليه على المنتجات والحلول والتقنيات المبتكرة، التي تم عرضها في ((ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية)) هذا العام.

والتي ركزت على أنظمة الطاقة المتجددة والنظيفة، وتقنيات تحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة النظيفة، وأنظمة تخزين الطاقة، والألواح الشمسية والخلايا الشمسية المتطورة، والشبكات الذكية، وتقنيات المدن الذكية، والخدمات اللوجستية الذكية، وتخزين الطاقة، والكشف عن تسريبات المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي، وغير ذلك من تقنيات تعزيز الكفاءة في قطاعي الطاقة والمياه.

افتتاح

وشهد معالي الطاير في اليوم الأول للمعرض افتتاح الجناح السويسري في ((ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية))، بحضور أنجليكا شمب، القنصل العام للاتحاد السويسري في دبي والإمارات الشمالية، واستمع معاليه إلى شرح حول أبرز الحلول والتقنيات، التي توفرها الشركات السويسرية لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، واستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعي الطاقة والمياه.

كما جال معالي الطاير على عدد من أجنحة الدول المشاركة في المعرض، بما في ذلك روسيا، وكوريا، وبلجيكا وهولندا، واطلع على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، التي توفرها الشركات في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، والاستدامة، والمياه، والشبكات الذكية، وزار معالي الطاير كذلك منصات بلدية دبي، وشركة إعمار العقارية.

و((وصل)) للعقارات، وهيتاشي للطاقة، وتيسار، و((كي إي سي))، و((لوسي إلكتريك))، و((الإمارات للمحولات والمفاتيح الكهربائية))، و((غلف إيترنيت))، و((كابلات الرياض))، و((تاتا))، و((سينتور))، و((لارسن آند توبرو))، و((إيه جي باور))، و((نانوصن))، والنصر للمقاولات، وهيونداي إلكتريك، والواحة الخضراء للمقاولات، وشركة عرعر يوتيليتي.

استقبال

واستقبل معالي سعيد الطاير عدداً من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في منصة الهيئة في المعرض، من بينهم كارل ريختر، القنصل العام للمملكة الهولندية في دبي والإمارات الشمالية، حيث اطلع القنصل الهولندي على أبرز مشاريع ومبادرات الهيئة لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وتعرف إلى أبرز مشاريع ومبادرات الهيئة، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الاستدامة، كما تسلم معالي الطاير شهادة تقدير للهيئة من أنيت غوثر، رئيس المبيعات في شركة ((دييل)) الألمانية للعدادات الذكية، بمناسبة توريد مليون عداد مياه ذكي للهيئة تسهم في تعزيز كفاءة واعتمادية شبكة المياه.

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