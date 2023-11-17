-->

Saturday, 18 November 2023 07:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


48 جلسة تناقش استدامة الطاقة والمياه والمركبات الكهربائية والمدن الذكية

11/17/2023 7:22:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد اليوم الثالث والأخير من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2023 تنظيم 48 جلسة نقاشية بمشاركة باقة من الخبراء والمختصين العالميين في مجالات استدامة الطاقة والمياه، والمركبات الكهربائية والتقنيات الإحلالية والمدن الذكية والمستدامة والاقتصاد الدائري والحوكمة وغيرها.

تنظيم

ونظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ((ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية)) بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023.

وتناولت الندوات الرئيسية مواضيع: ((شبكات الجهد المنخفض: كيف يصبح الميل الأخير هو الميل الأول))، ((كفاءة الطاقة واستدامتها وترشيدها))، ((التوأمة الرقمية من أجل الاستدامة))، ((اليوم الذي يتضمن الغد: منظور الاستدامة لشركة TCS للأبحاث والابتكارات))، ((الطاقة النظيفة (الهيدروجين الأخضر))).

((الذكاء، الأمان، والاستدامة لا تتطلب مشاريع ضخمة))، ((محول إيكوبلس 2030))، ((محول أخضر - لقطاع الصلب الذي يحتوي كميات قليلة من الكربون))، ((التقنيات الإحلالية/ الناشئة/ المبتكرة في مجال الطاقة والمياه والبيئة))، ((تحسين الكفاءة التشغيلية والجودة والصحة والسلامة والبيئة وإعداد التقارير من خلال الرقمنة وتطبيقات الهاتف المحمول))، و((كفاءة الطاقة، الاستدامة، والترشيد)).

وقدم خريجو برنامج ((سفراء الشباب للاستدامة)) الذي أطلقته هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، جلسات حول تقنيات الطاقة النظيفة.

محاور

واشتملت جلسات الطاقة المتجددة والاستدامة خلال اليوم الثالث على المحاور: ((إمكانيات المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة))، ((الاعتماد على الطاقة الكهربائية: إمكانات المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط))، ((مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية من هيئة كهرباء ومياه دبي: إحدى قصص نجاح دبي))

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN17112023000110011019ID1107448924

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث