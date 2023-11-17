48 جلسة تناقش استدامة الطاقة والمياه والمركبات الكهربائية والمدن الذكية

شهد اليوم الثالث والأخير من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2023 تنظيم 48 جلسة نقاشية بمشاركة باقة من الخبراء والمختصين العالميين في مجالات استدامة الطاقة والمياه، والمركبات الكهربائية والتقنيات الإحلالية والمدن الذكية والمستدامة والاقتصاد الدائري والحوكمة وغيرها.

تنظيم

ونظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ((ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية)) بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023.

وتناولت الندوات الرئيسية مواضيع: ((شبكات الجهد المنخفض: كيف يصبح الميل الأخير هو الميل الأول))، ((كفاءة الطاقة واستدامتها وترشيدها))، ((التوأمة الرقمية من أجل الاستدامة))، ((اليوم الذي يتضمن الغد: منظور الاستدامة لشركة TCS للأبحاث والابتكارات))، ((الطاقة النظيفة (الهيدروجين الأخضر))).

((الذكاء، الأمان، والاستدامة لا تتطلب مشاريع ضخمة))، ((محول إيكوبلس 2030))، ((محول أخضر - لقطاع الصلب الذي يحتوي كميات قليلة من الكربون))، ((التقنيات الإحلالية/ الناشئة/ المبتكرة في مجال الطاقة والمياه والبيئة))، ((تحسين الكفاءة التشغيلية والجودة والصحة والسلامة والبيئة وإعداد التقارير من خلال الرقمنة وتطبيقات الهاتف المحمول))، و((كفاءة الطاقة، الاستدامة، والترشيد)).

وقدم خريجو برنامج ((سفراء الشباب للاستدامة)) الذي أطلقته هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، جلسات حول تقنيات الطاقة النظيفة.

محاور

واشتملت جلسات الطاقة المتجددة والاستدامة خلال اليوم الثالث على المحاور: ((إمكانيات المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة))، ((الاعتماد على الطاقة الكهربائية: إمكانات المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط))، ((مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية من هيئة كهرباء ومياه دبي: إحدى قصص نجاح دبي))

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