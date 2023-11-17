إدارات مدارس: جاهزية تامة للتعليم عن بُعد وقت الطوارئ

أكدت إدارات مدارس حكومية، وخاصة، استعدادها الكامل للتعليم عن بُعد في حالات الطوارئ، وهطول الأمطار، بفضل الخبرات التي اكتسبتها، وأكسبتها للمعلمين، والإداريين، خلال جائحة كورونا في الفترة الماضية.

مشيرة إلى أن استيعاب الطلبة لعملية التعليم ((عن بعد))، والتدريب الجيد، الذي حققوه في استخدام أجهزة الكمبيوتر، وكذلك برنامج ((التيمز))، أدى إلى نجاح العملية التعليمية عن بعد، صباح أمس، دون عقبات أو مشاكل فنية تذكر، وبنسبة نجاح 99%.

وأبلغت إدارات مدارس حكومية وخاصة في دبي، صباح أمس، أولياء أمور الطلبة الطلبة بتحويل التعليم عن بعد، من خلال الرسائل النصية، ومواقع التواصل الاجتماعي، نظراً للأحوال الجوية أمس، وحرصاً على سلامة الطلبة وضمان استمرارية التعليم، إذ تشكل التقنيات الحديثة والتعلم عن بعد فرصة لاستكشاف أساليب تعليمية مبتكرة، وتعزيز التفاعل والتعاون الافتراضي بين الطلاب والمعلمين.

وأوضحت الإدارات أن لديها صلاحيات من الجهات المسؤولة عن التعليم، وبناء على ذلك تم اتخاذ اللازم بإلغاء الدوام الواقعي في المدارس، وتحويل الدراسة عن بعد، لافتة إلى أن تحويل التعلم إلى النظام عن بعد جاء لضمان استمرارية العملية التعليمية، وتفعيلاً إلى التقنيات الحديثة ومنصات التعلم الإلكتروني.

وأكدت الإدارات أن المدارس شكلت فرقاً فنية وتقنية لمتابعة الدراسة عن بعد، أمس، لتذليل الصعاب والتحديات، التي تواجه الطلبة خلال الدراسة، لافتين إلى أن كافة المدارس لديها مختبرات لأجهزة الحاسوب، يتم تدريب الطلبة عليها، ما كان له كبير الأثر في تيسير عملية التحول إلى التعليم الإلكتروني بسرعة بالغة ونجاح، قلما يحدث في أحسن النظم التعليمية.

وقالت مها بركة مديرة مدرسة الشعلة الخاصة في عجمان إن المدرسة باشرت، صباح أمس، عملية التعليم عن بعد بنجاح، نظراً لما تمتلكه من خبرات، وبنية تحتية تكنولوجية متقدمة لهذا النظام.

حيث تم إرسال رسائل لأولياء الأمور بضرورة متابعة الأبناء خلال عملية الدراسة عن بعد، شأنها في ذلك شأن كافة المدارس، التي لديها أقسام للمتابعة مع الطلاب، وأولياء الأمور لتذليل جميع العقبات، التي تقابل الطلاب أثناء عملية الدراسة عن بعد.

من جانبه، أكد جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي للتعليم الثانوي في أم القيوين أن إدارة المدرسة اكتسبت خبرات واسعة في عملية التعليم ((عن بعد))، خلال جائحة كورونا، حيث مثلت تلك الأزمة خبرة كبيرة لجميع أطراف العملية التعليمية من طلاب وكوادر إدارية وتدريسية بجميع المدارس، ما سهل من عملية التعليم عن بعد، أمس، دون أن يكون هناك أي معوقات تعيق الدراسة، مطالباً أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم، خلال الدراسة ((أون لاين))، والشد على أيديهم.

وقال: إن الوزارة عملت على تحقيق معادلة شديدة الصعوبة خلال الجائحة، وذلك من خلال الحفاظ على صحة الطلاب والأطقم التدريسية والإدارية بالمدارس الحكومية والخاصة من جهة، واستمرار العملية التعليمية، والحرص على حصول الطلاب على العمق المعرفي المطلوب من المنهج الدراسي بكل مراحل التعليم حتى لا تحدث فجوة في المستوى الأكاديمي للطلاب من جهة أخرى.

وفي السياق ذاته، أشار أحمد بدوي مدير مدرسة عجمان الخاصة، إلى أن المدرسة ومنذ قرار الوزارة بضرورة أن يكون التعليم ((عن بعد))، صباح أمس، استعدت بشكل جيد، من خلال وضع خطة ومتابعة للطلبة، لرفع الجانب الأكاديمي لطلاب المدرسة.

كما تم إرسال رسائل لأولياء الأمور تعلمهم بذلك، لافتاً إلى أن كافة المدارس الحكومية والخاصة في الإمارات اكتسبت الخبرات الكافية، التي تعينها على تطبيق عملية التعليم ((عن بعد))، كما أن إدارة المدرسة لديها مختبرات لأجهزة الحاسوب، حيث يتم تدريب الطلاب فيها على استخدام تكنولوجيا التعليم.

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