مواطنون ومقيمون: شكراً أبطال شرطة دبي

وثّقت مقاطع فيديو وأخرى مصورة جهود فرق شرطة دبي في تسيير الحركة المرورية على الطرقات، بعد أن شهدت اختناقات مرورية شديدة جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس وغمرت بعض الشوارع.

فيما أطلقت الشرطة تحذيرات حول الحالة الجوية، داعية إلى التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الوديان، في وقت نوهت فيه من خلال رسائل تحذيرية بضرورة متابعة أخبار الطقس من المصادر الرسمية، وأخذ الحيطة والحذر وتوقع أخطاء الآخرين، نظراً للأحوال الجوية الماطرة التي تسود الدولة حالياً، مشددة على أهمية تجنب ارتياد البحر.

وقال مواطنون ومقيمون إن أبطال شرطة دبي كانوا كعادتهم متواجدين لتنظيم حركة المرور في الشوارع المكتظة بالمركبات، بل وكانوا يوزعون ابتساماتهم على السائقين ليمنحوهم المزيد من الطمأنينة والهدوء. وأضافوا: ((هؤلاء هم رجال شرطة دبي الذين يشعرون بالسعادة وهم يعودون إلى منازلهم وقد أدوا واجبهم كاملاً، ويقولون في سرهم لأفراد الجمهور:

((كونوا بخير وهذا هو فقط يعد شكراً لنا))، كما وجه مواطنون ومقيمون تحية شكر قائلين: ((شكراً أيها الأبطال)). بدورها أكدت شرطة دبي جاهزيتها للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة سواء في المناطق الجبلية والأودية أو التعامل مع الحوادث المرورية التي تواكب سقوط الأمطار خلال فترة التقلبات الجوية، محذرة من ارتياد البحر في ظل التقلبات الجوية الراهنة، داعية أصحاب المراكب والسفن والزوارق واليخوت ومرتادي البحر، إلى متابعة الأحوال الجوية والمناخية، والالتزام بالتعليمات، ضماناً لتحقيق السلامة العامة، ومنعاً لتعريض حياتهم للخطر نظراً للتيارات البحرية القوية وارتفاع مستوى الأمواج.

مساءلة قانونية

وحذر المحامي علي القواضي الحمادي من الاقتراب من مجاري السيول والأدوية وتجمعات المياه، في حالات تقلب الطقس وشدة الأمطار والرياح، مشيراً إلى أن هذه الأفعال تعرض صاحبها للمساءلة القانونية، في وقت أوضح فيه أن على الأفراد أن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة لارتياد الوديان خلال الأمطار.

وتجنب المخاطر الناجمة عن هذا السلوك، لافتاً إلى أنه في حال تجاوز الأفراد للتحذيرات أو الإرشادات، فإنهم يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.

وذكر المحامي الحمادي أن مجلس المرور الاتحادي شدد العقوبة على المخالفين وتم استحداث مادة مخالفة ((دخول الأودية أثناء جريانها، أياً كان مستوى خطورتها)) وغرامتها 2000 درهم و(23) نقطة مرورية إلى جانب حجز المركبة 60 يوماً. كما شدد المجلس عقوبة ((التجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الأجواء الماطرة))، وفقاً للمادة الجديدة .

وذلك بالغرامة 1000 درهم و(6) نقاط مرورية تضاف لملف السائق. زيادة على استحداث المادة رقم (117) مخالفة ((إعاقة الجهات المختصة من القيام بأعمالها بشأن تنظيم حركة السير والمرور والإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ والكوارث والأزمات وسقوط الأمطار وجريان الأودية))، وغرامتها 1000 درهم و(4) نقاط مرورية وحجز المركبة 60 يوماً.

مسؤولية مدنية

وأوضح أنه في حال إهمال الأفراد الذين يقومون بارتياد الوديان، فإنهم سيواجهون المسؤولية المدنية إذا تسببوا في إلحاق ضرر بممتلكات الآخرين أو إذا كانوا سبباً في إصابات، وقد يطالب المتضررين بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن تصرفات غير مسؤولة أثناء فترة الأمطار.

وقال: التحذيرات والإرشادات العامة حول خطورة ارتياد الوديان والأماكن المتسببة في تجمع المياه أثناء الأمطار واجبة التنفيذ، مضيفاً أنه في حال تجاوزها، يمكن أن يتعرضوا للعواقب القانونية.

وبين المحامي أن نشر المعلومات حول المخاطر المحتملة لارتياد الوديان خلال الأمطار وسبل الوقاية منها أمر هام، يسهم توعية الجمهور بالمخاطر في تحقيق مجتمع أكثر وعياً ومسؤولية.

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