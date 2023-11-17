-->

Saturday, 18 November 2023 07:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نهيان بن مبارك: الدولة ملتزمة بالريادة في الرعاية الصحية المتقدمة

11/17/2023 7:22:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، التزام دولة الإمارات، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن تكون رائدة في مجال الرعاية الصحية المتقدمة عبر استخدام التقنيات المتطورة، وتعزيز الشراكات العالمية، بهدف محاربة التحديات الناتجة عن مرض السرطان.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه الافتتاحية للدورة الحادية عشرة من مؤتمر الإمارات للأورام، التي تنظمها شركة أبوظبي للخدمات الصحية ((صحة))، بالتعاون مع مستشفى توام، خلال الفترة من أمس حتى 19 نوفمبر الجاري في فندق كونراد أبو ظبي أبراج الاتحاد.

ويهدف المؤتمر إلى عرض أحدث التطورات في علاج أنواع السرطان إلى جانب النماذج الأكثر كفاءة لتطبيقها في الممارسات السريرية. وقال الدكتور خالد بالعراج رئيس قسم الأورام في مستشفى توام رئيس المؤتمر: يعتبر المؤتمر هذا العام من أكبر المؤتمرات المتعلقة بالصحة في المنطقة.

حيث يشارك فيه أكثر من 3700 مشارك من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يعد أيقونة ومطلباً لجميع العاملين والمساهمين في علاج الأورام. وأضاف ((ما يميز هذا المؤتمر هو الشراكة في تطوير علاج الأمراض والذي يحقق شعار المؤتمر في تحقيق الشراكات في العناية بمرضى السرطان، ويشارك في المؤتمر أكثر من 220 باحثاً من أكثر من 28 دولة.

وسيكون هناك جلسة تشاورية لجميع المشاركين لبحث كيفية التعاون العلمي والأكاديمي من أجل تطوير الكفاءات الموجودة في الإمارات والدول المجاورة للحصول على أفضل النتائج لمرضى الأورام)). كما يصاحب المؤتمر معرض تشارك فيه عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في مجال رعاية مرضى السرطان وعلاجه.

وهذه فرصة للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها أمام أكبر تجمع لمتخصصي الرعاية الصحية في المنطقة، كما يوفر المؤتمر فرصة مهمة للأطباء والمتخصصين والمقيمين والممرضين للاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات وتوطيد العلاقات وتبادل المعارف لبحث سبل تعزيز التعاون. ويسلط المؤتمر الضوء على الموضوعات العلمية وعلى أحدث التطورات في مجال علاج الأورام في المنطقة والعالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN17112023000110011019ID1107448921

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث