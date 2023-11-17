نهيان بن مبارك: الدولة ملتزمة بالريادة في الرعاية الصحية المتقدمة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، التزام دولة الإمارات، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن تكون رائدة في مجال الرعاية الصحية المتقدمة عبر استخدام التقنيات المتطورة، وتعزيز الشراكات العالمية، بهدف محاربة التحديات الناتجة عن مرض السرطان.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه الافتتاحية للدورة الحادية عشرة من مؤتمر الإمارات للأورام، التي تنظمها شركة أبوظبي للخدمات الصحية ((صحة))، بالتعاون مع مستشفى توام، خلال الفترة من أمس حتى 19 نوفمبر الجاري في فندق كونراد أبو ظبي أبراج الاتحاد.

ويهدف المؤتمر إلى عرض أحدث التطورات في علاج أنواع السرطان إلى جانب النماذج الأكثر كفاءة لتطبيقها في الممارسات السريرية. وقال الدكتور خالد بالعراج رئيس قسم الأورام في مستشفى توام رئيس المؤتمر: يعتبر المؤتمر هذا العام من أكبر المؤتمرات المتعلقة بالصحة في المنطقة.

حيث يشارك فيه أكثر من 3700 مشارك من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يعد أيقونة ومطلباً لجميع العاملين والمساهمين في علاج الأورام. وأضاف ((ما يميز هذا المؤتمر هو الشراكة في تطوير علاج الأمراض والذي يحقق شعار المؤتمر في تحقيق الشراكات في العناية بمرضى السرطان، ويشارك في المؤتمر أكثر من 220 باحثاً من أكثر من 28 دولة.

وسيكون هناك جلسة تشاورية لجميع المشاركين لبحث كيفية التعاون العلمي والأكاديمي من أجل تطوير الكفاءات الموجودة في الإمارات والدول المجاورة للحصول على أفضل النتائج لمرضى الأورام)). كما يصاحب المؤتمر معرض تشارك فيه عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في مجال رعاية مرضى السرطان وعلاجه.

وهذه فرصة للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها أمام أكبر تجمع لمتخصصي الرعاية الصحية في المنطقة، كما يوفر المؤتمر فرصة مهمة للأطباء والمتخصصين والمقيمين والممرضين للاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات وتوطيد العلاقات وتبادل المعارف لبحث سبل تعزيز التعاون. ويسلط المؤتمر الضوء على الموضوعات العلمية وعلى أحدث التطورات في مجال علاج الأورام في المنطقة والعالم.

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