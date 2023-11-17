سيف بن زايد: إنجازات الدولة وضعتها في قائمة كبار صناع قطاع الفضاء

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، محاضرة تحت عنوان ((رحلة الإمارات إلى الفضاء)) التي نظمها مجلس محمد بن زايد في قصر البطين ضمن سلسلة محاضراته وجلساته الدورية، أدارها وشارك فيها سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، ورائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي.

وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن الإنجازات الإماراتية في مجال استكشاف الفضاء، وما قدمته للبشرية والعالم من اكتشافات، برهان على نجاح رهانها في صناعة جيل قادر على تعزيز ريادتها وحجز مقعد في قائمة كبار صناع قطاع الفضاء حول العالم.

رؤية وطموح

وقال سموه: هذه المناسبة فرصة لنا جميعاً لكي نستذكر باعتزاز الرؤية السديدة والطموح العالي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي عبر عن رؤية مستقبلية للوصول إلى الفضاء الخارجي كحلم ينبغي السعي إليه لمساعدة البشرية، فاتحاً الطريق أمام قيادتنا الحالية لتعزز بدورها مسيرة الإمارات المتميزة، لتضعها في مقدمة الدول الأكثر تقدماً والأسرع نمواً.

ولفت سموه إلى أن تلك الإنجازات جاءت بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، مضيفاً إن دولة الإمارات اليوم تفتخر بامتلاكها كوادرها الوطنية التي شكلت ((كلمة السر)) في نجاح مهام فضائية بارزة مثل مهمة مسبار الأمل الإماراتي ووصوله إلى المريخ بفضل جهود مهندسيه الإماراتيين، ومهمة رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي.

مشيراً إلى أن تلك المهمات ساهمت في تعزيز المسيرة التنموية العلمية لدولة الإمارات ورسخت مكانتها في مجال استكشاف الكواكب والفضاء.

فضاء خارجي

وتوجه سموه إلى المحاضرين بسؤال عن أسباب ذهاب البشر نحو الفضاء؟ وأسباب إقامتهم لمختبرات علمية في الفضاء الخارجي؟ والفوائد التي تعود بها تلك التجارب على البشرية والعالم؟

وعقب المحاضرون بالقول إن البيئة في الفضاء الخارجي فريدة من نوعها، وذلك عائد في الأساس إلى انعدام الجاذبية، ما يجعل نتائج التجارب أكثر دقة للخبراء والباحثين، موضحين أن عامل الجاذبية له تأثير كبير في نتائج التجارب.

5 محاور

وركز المشاركون على 5 محاور في محاضرتهم، وهي طموح دولة الإمارات في الفضاء وتأسيس قطاع الفضاء، والمشاريع الفضائية للدولة وبرنامج الإمارات الوطني للفضاء والعائد العلمي منه، وأول رائد فضاء إماراتي وأول رائد فضاء عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية، وأطول مهمة فضاء في تاريخ العرب، والتعاون الدولي في الفضاء ودبلوماسية الفضاء.

وعرضوا صوراً للمشاركة في أول رحلة فضائية، وأهم المحطات التي مروا بها خلال فترة تواجدهم في روسيا وأمريكا واليابان وكندا وأوروبا لتلقي التدريبات الخاصة برواد الفضاء.

واستعرض سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، مراحل تطور برنامج الفضاء الإماراتي، وقال: دائماً ما تطرح علي هذه الأسئلة: لماذا الفضاء؟ وما أهمية الفضاء؟ ولماذا تذهب الدول الكبرى إلى الفضاء؟ ولماذا تستكشف؟ وما الفائدة لنا كبشر على كوكب الأرض؟

وتابع: لدي 3 أسباب للإجابة عن هذه الأسئلة، أولها نواتج الأقمار الاصطناعية، فاليوم نرسل العديد من الأقمار حول كوكب الأرض، والتي وفرت لنا العديد من التقنيات التي نستعملها نحن في كوكب الأرض بشكل يومي، مثل برامج الملاحة (GPS)، وأيضاً الصور التي تلتقطها الأقمار الاصطناعية لمعرفة حالة الطقس والتنبؤ بالتغيرات المناخية.

فريق وطني

وأضاف المري: اليوم وبعد مرور 20 سنة على دخولنا إلى قطاع الفضاء، استطعنا أن نبني فريق عمل إماراتياً متطوراً، لديه القدرة على بناء تقنيات فضائية صعبة جداً، لافتاً إلى أن إنجازات الإمارات مثلت إلهاماً لشعب الإمارات وجميع مواطني دول الوطن العربي، خصوصاً فئة الأطفال والشباب.

وقال إن رحلتنا في عالم الفضاء دشنت بإرسال 3 أشخاص، ولحسن حظي كنت واحداً منهم، توجهنا جميعاً إلى كوريا الجنوبية في عام 2006، وعملنا على أول قمر اصطناعي وهو ((دبي سات 1)) وفي نهاية المشروع وصل عدد الفريق إلى 10 مهندسين إماراتيين، وبعد ذلك، أكملنا ثاني قمر صناعي، وهو ((دبي سات 2))، وزاد عدد الفريق من 10 مواطنين إلى 50 مواطناً، واستغرق المشروع 5 سنوات.

وأردف المري: بعد ذلك انتقلنا إلى مرحلة جديدة من العمل تستهدف توطين التقنية، وبدأ التحدي في مشروع ((خليفة سات))، وكان هذا تحدياً كبيراً بالنسبة لنا، حيث استغرق صنعه قرابة 5 سنوات، فالتحدي لم يتمثل في بناء قمر اصطناعي فقط.

وإنما في بناء مختبرات متخصصة ومقار لتجهيز وبناء الأقمار الاصطناعية، وأخرى للتأكد من كفاءة عمل كل أجزاء القمر، والحمدلله، بدأنا المشروع في عام 2013، وزاد عدد المهندسين الذي يعملون على المشروع إلى 75 مهندساً إماراتياً، وفي عام 2018 تم إطلاق المشروع بنجاح.

إنجازات عملاقة

وأكد مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، أن القمر المقبل، والذي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة، فهو أكبر قمر اصطناعي يبنى في تاريخ دولة الإمارات، حيث يبلغ وزنه نحو طن، ويعمل عليه نحو 150 مهندساً ومهندسة إماراتيين، لافتاً إلى أن من المقرر أن تتم عملية إطلاق القمر في شهر يوليو من العام المقبل.

واستطرد قائلاً: يتميز هذا القمر عن الأقمار الأخرى، في كونه مصمماً بمركز محمد بن راشد للفضاء، ويدار بشكل كامل من المركز، وشارك في عملية تصنيع أجزائه العديد من الجهات والشركات الوطنية، على عكس ما كنا نقوم به في الماضي، حيث كان تصميم الهياكل وتصنيعها يتم في أمريكا أو كوريا الجنوبية أو بريطانيا ثم ترسل إلى الإمارات لنشرع في تركيبها على القمر الاصطناعي.

وأفاد المري أن التحدي الأكبر الذي يواجه العالم اليوم، هو إطلاق رحلة جديدة إلى سطح القمر، واستخدام القمر كمنصة للذهاب إلى كوكب المريخ، ونحن في الإمارات نسير حالياً في التوجه ذاته، مستشهداً بأول مشاريع دولة الإمارات في هذا الشأن، وهو مشروع ((مسبار الأمل)) الذي تم إطلاقه في عام 2020، الذي نجح في تزويدنا ببيانات شرعنا في توزيعها على نحو 200 جهة حول العالم.

لا مستحيل

من جانبه، قال هزاع المنصوري: قبل أن أبدأ هذه المحاضرة سألوني في الخارج: ما هو شعورك عندما كنت في هذه القاعة قبل خمس سنوات بين الحضور، وسكوت كيلي ومارك كيلي، يلقيان محاضرة وهما يرتديان البدلة الزرقاء، وأنت اليوم رائد فضاء إماراتي ترتدي البدلة ذاتها وتتكلم من الفضاء؟ فقلت لهم: قد يعتقد الشخص العادي أنه حلم وشيء يصعب تصديقه، إلا أننا في دولة الإمارات تعلمنا من قيادتنا الرشيدة، أننا لا نعرف المستحيل.

وأضاف: نحن كرواد فضاء إماراتيين رفعنا علم دولة الإمارات في الفضاء، ومثلنا الوطن العربي، سرنا في الفضاء الخارجي، وتكلمنا اللغة العربية لأول مرة من محطة الفضاء الدولية، عملنا على نشر العلم والمعرفة.

مضيفاً إن ((هذه الإنجازات جاءت تحقيقاً لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حينما دعا رواد فضاء ((أبولو))، وسألهم حول كيفية عيش البشر في الفضاء وطرق ممارسة حياتهم اليومية وغيرها من الأسئلة.

نظرة مستقبلية

ودعا المنصوري شباب وشابات دولة الإمارات، ممن لديهم القدرة والكفاءة، إلى الالتحاق ببرنامج رواد الفضاء، لتمثيل دولة الإمارات ورفع اسمها عالياً، مستعرضاً عدداً من المعايير الدولية الواجب توفرها في رواد الفضاء.

وأشار إلى أنه قام بأكثر من 16 تجربة في محطة الفضاء الدولية، قبل وبعد المهمة، لافتاً إلى أن مشاريع دولة الإمارات نحو الفضاء لن تتوقف، خصوصاً وأن الدولة أعلنت عن الدفعة الثانية لرواد الفضاء، والتي تم خلالها اختيار كل من محمد الملا ونورا المطروشي، واللذين يتواجدان حالياً في مركز جونسون للفضاء، ويتدربان للمهمات المستقبلية.

تحقيق الحلم

بدوره، قال سلطان النيادي: قبل 5 سنوات كنت في المجلس نفسه، قبل أن أتعرف على هزاع، إلا أن حلم الذهب إلى الفضاء هو الذي جمعنا معاً، ففي المهمة الأولى، كنت خلف زميلي هزاع المنصوري في الطاقم الاحتياطي أتدرب على المهام ذاتها التي يتدرب عليها هزاع، حتى أكون على أتم الاستعداد لتولي المهمة في حال حدوث طارئ.

وقال النيادي: في خضم معركة العالم مع جائحة ((كوفيد 19))، تواصلت مع زميلي هزاع المنصوري، وأخبرته بضرورة الذهاب إلى التدريب، فإذا لم نتحرك فثمة أشخاص غيرنا سيسبقوننا، وفعلاً، ذهبنا إلى مركز جونسون للفضاء، حيث تدربنا ونحن نرتدي الكمامات على مهام تدريبية متعددة استعداداً لإمكانية بقائنا في الفضاء لفترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام. ومضى بالقول:

سافرنا إلى اليابان وأوروبا، وروسيا وكندا، كنا بالفعل سفراء لدولة الإمارات، تدربنا من عام 2017 إلى 2023، نحو خمس سنوات من التحفيز والتدريب والاستعداد الذهني والجسدي، حتى نصل إلى مرحلة الإطلاق، وتحقيق الحلم بالوصول إلى محطة الفضاء الدولية. واستعرض أهم التجارب التي أجراها خلال فترة تواجده داخل محطة الفضاء الدولية، والمهام التي نفذها، سواء داخل المحطة أو خارجها.

سيف بن زايد:

الإنجازات الإماراتية برهان على نجاح رهاننا في صناعة جيل قادر على تعزيز ريادتنا

سالم المري:

استطعنا أن نبني فريق عمل إماراتياً متطوراً قادراً على بناء تقنيات فضائية صعبة جداً

هزاع المنصوري:

مثلنا الإمارات والوطن العربي وتكلمنا العربية لأول مرة من محطة الفضاء الدولية

سلطان النيادي:

حققنا حلم الوصول إلى محطة الفضاء الدولية

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