هطول أمطار غزيرة ومتوسطة على الإمارات

شهدت مناطق عدة من دولة الإمارات صباح أمس، هطول أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة أحياناً، وأدت في بعض المناطق إلى جريان الأودية والسيول وعرقلة حركة السير والمرور، مع استمرار تدفق السحب الركامية القادمة من الغرب باتجاه الدولة.

وتشكلت أمس بعض السحب الركامية صاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مع انخفاض في درجات الحرارة، وكانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع وجود السحب وكانت مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وظل البحر متوسط الموج ومضطرباً أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وهطلت أمس أمطار غزيرة إلى متوسطة على الشارقة وخورفكان وكلباء، وفي العين على سويحان وناهل والخزنة، وعلى مناطق متفرقة في عجمان وأم القيوين ودبي ومدينة الفجيرة ورأس الخيمة.

فيما استمر سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة على أبوظبي في منطقة الظفرة على السلع والرويس وجزيرة صير بني ياس ورأس مشيرب والغويفات، كما سقطت أمطار متوسطة على جزيرة أبوظبي وما حولها في الباهية والرحبة وغنتوت والمفرق.

ودعا المركز الوطني للأرصاد والقيادات الشرطية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار وتجنب الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمع المياه.

فرق ميدانية

وتعاملت فرق بلدية دبي المختصة، بالشراكة مع الجهات المعنية، مع الحالة الجوية السائدة في الإمارة، من خلال وضع آلية للاستعداد، بشكل فوري، للتعامل مع الحالات الطارئة وتصريف تجمّعات مياه الأمطار بكفاءة عالية ومعالجة بلاغات الجمهور حفاظاً على السلامة العامة.

ووضعت البلدية خطة عمل متكاملة للاستجابة السريعة ومعالجة البلاغات على مدار 24 ساعة، تشمل جاهزية كاملة للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار، ومنظومة متكاملة من الإجراءات وآليات الاستجابة السريعة والفورية للتعامل الاستباقي مع حالات الطوارئ والبلاغات عند حدوثها.

كما وضعت بلدية دبي جميع فرقها وآلياتها في جاهزية تامة استعداداً للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار في مختلف أنحاء الإمارة. ويأتي ذلك ضمن خطتها السنوية الاستباقية المتكاملة لمواجهة طوارئ موسم هطول الأمطار.

والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات وفق آلية الاستجابة السريعة والفورية للبلاغات الطارئة والواردة من المتعاملين في الإمارة، مدعومة ببنية تحتية تُعد من الأكثر تقدماً وكفاءة واستدامة على مستوى العالم لتصريف مياه الأمطار والمياه السطحية.

وأفادت البلدية بأنه يمكن لأفراد المجتمع تقديم البلاغات بخصوص تراكم مياه الأمطار وتجمعاتها، من خلال استخدام تطبيق دبي 7/24، أو التواصل على الرقم 800900. كما نوّهت إلى تجنب ربط أنابيب تصريف مياه الأمطار في المنازل مع شبكة الصرف الصحي، كونها تسبب عبئاً على الشبكة.

طقس اليوم

ويتوقع المركز الوطني أن يكون طقس اليوم ((السبت)) غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكوّن السحب الركامية على الجزر وبعض المناطق الساحلية تمتد إلى بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ويكون رطباً ليلاً وصباح يوم الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة غرباً.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد تتأثر الدولة خلال شهر نوفمبر من كل عام بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً نحو المنطقة، بامتداد المنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب تزداد كميات السحب وتتكوّن السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقية من الدولة.

من جهة أخرى، سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد هزة أرضية أمس 17 فبراير بقوة 6.8 درجات بمقياس ريختر عند الساعة 12:14 ظهراً بتوقيت الإمارات.

وشهدت مناطق الفجيرة ومدن الشرقية، سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية ورياح نشطة، سالت على إثرها السيول وانهمرت الشلالات المائية من أعالي الجبال.

وانتعشت على اثرها الأجواء وانخفضت درجات الحرارة، وأدت غزارة الأمطار إلى جريان الأودية، منها وادي سهم، ووداي حام الذي يعد من أكبر الأودية في الإمارة، لتتشكل الكثير من التجمعات المائية على طول مجرى الأودية، وسط فرحة وبهجة الناس بأمطار الخير والرحمة التي عمت البلاد.

كما شهدت الطرق الداخلية والخارجية للإمارة ومدن الشرقية صباح أمس ازدحاماً ملحوظاً بسبب هطول الأمطار وتجمعها نسبياً على بعض الطرقات، حيث تحركت دوريات الشرطة لتنظيم سير السيارات خلال الأجواء الماطرة، لتفادي الاختناقات المرورية، وبثت الرسائل التحذيرية للجمهور بأخذ الحيطة والحذر، داعين إلى الالتزام بالإرشادات والقواعد المروية والسرعات المحددة، حفاظاً على سلامتهم.

لجان مشتركة

بدورها، أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تخصيص لجان مشتركة وفرق عمل تخصصية وآليات ثقيلة وخفيفة، استعداداً لموسم الأمطار والتعامل مع الحالات الجوية بكفاءة عالية.

حيث تشرف هذه اللجان على كافة مناطق مدينة الشارقة، والتي تم تقسيمها إلى قطاعات، للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة وتجمعات المياه وفق الخطط المعدة مسبقاً، كما رفعت البلدية من درجة استعدادها لاستقبال كافة الملاحظات والبلاغات من خلال مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام البلدية، ورئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، أن البلدية شكلت اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، يتبعها 5 لجان تخصصية للعمل على تنفيذ الخطط والأعمال المتعلقة بالحالات الطارئة، ومتابعة استمرارية العمل بقدرة وكفاءة عالية.

واتخاذ التدابير الفنية لتقليل تجمعات مياه الأمطار، خصوصاً في الطرق والشوارع الرئيسية بما يعزز من انسيابية الحركة المرورية، ومتابعة الجاهزية الكاملة لكافة الفرق ووضع الخطط الاستراتيجية وتحقيق أعلى درجة استجابة.

وأوضح أن البلدية على درجة عالية من الاستعداد للتعامل مع هطول الأمطار، حيث وفرت 96 صهريجاً و220 مضخة متنقلة و3 مركبات ضخ، تعمل بقدرة تشغيلية وكفاءة عالية، كما أجرت في وقت سابق أعمال الصيانة اللازمة للصهاريج والمعدات والآليات اللازمة، فضلاً عن الجاهزية لتزويد فرق العمل بصهاريج ومعدات أخرى في حال دعت الحاجة إلى ذلك.

59 حوضاً

وأفاد الطنيجي بأن البلدية أنشأت 59 حوضاً لتجميع مياه الأمطار في مختلف مناطق مدينة الشارقة، حيث تقوم المضخات بسحب المياه المتجمعة وضخها مباشرة في هذه الأحواض بصورة تعزز من انسيابية الحركة المرورية والسرعة في الإنجاز، مشيراً إلى أن البلدية توعي الجمهور على ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال هطول الأمطار وعدم الاقتراب من هذه الأحواض.

وأكد مدير عام البلدية، أنه تم الانتهاء من تنظيف حوالي 25 ألف فتحة تصريف لمياه الأمطار في إطار استعداداها المستمر، حيث تحظى هذه الفتحات بمتابعة مستمرة ويتم تنظيفها بشكل دائم قبل هطول الأمطار وبعدها، بما يحافظ على دورها في عملية التصريف أولاً بأول باعتبار هذه الفتحات تتعرض لانسدادات بسبب تراكم الأتربة أو مخلفات الأشجار وغيرها.

الفجيرة

من جهتها، وجهت بلدية الفجيرة عناصرها للبدء بمعالجة آثار هطول الأمطار، بسحب المياه التي تجمعت في الشوارع والميادين والأحياء السكنية والطرقات الداخلية لضمان راحة وسلامة الجمهور، كما سارعت فرق الطوارئ في بلديات الساحل الشرقي أعمال شفط المياه من مناطق تجمعها، بتحرك كافة الآليات والتناكر ووضع المضخات لتأمين أعلى درجات السلامة للجميع.

أم القيوين

كما أكدت بلدية أم القيوين أن فرقها تعاملت مع مياه الأمطار التي هطلت على الإمارة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتم تقديم جميع الخدمات والتسهيلات اللازمة للجمهور خلال فترة هطول الأمطار، وتزامناً مع الحالة الجوية السائدة في الدولة.

حيث تتواجد فرق الطوارئ مزودة بجميع المعدات في الميدان للتعامل مع تجمعات المياه أو أي طوارئ أخرى قد تنجم، وبالتالي الاستجابة لها خلال وقت قياسي، كما تحرص البلدية على نشر رسائل توعية للجمهور عبر قنواتها المختلفة للتحذير من بعض الممارسات التي تشكل خطراً على أفراد المجتمع.

وأوضحت البلدية أن فرق الطوارئ تواجدت في الميدان منذ الصباح الباكر أمس مزودة بالصهاريج والمضخات للتعامل مع جميع البلاغات، خصوصاً تجمعات المياه في المناطق التي تشهد تجمعات كبيرة، حيث باشرت بسحب المياه فور هطول الأمطار والعمل بكفاءة وسرعة.

وذلك يرجع للجهود والتنسيق مع الجهات الخارجية للحفاظ على السلامة العامة ومظهر الإمارة، داعية الجمهور إلى التواصل معها في حالات الطوارئ، كسقوط الأشجار أو تجمع المياه، أو في حال سقوط أو ميلان أعمدة الإنارة من خلال الاتصال على 800898.

القيادة بحذر

وأهابت القيادات العامة للشرطة في الدولة بالسائقين للالتزام بالقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية، وحثتهم على ضرورة الابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه وتجنب الاقتراب من خطوط التمديدات الكهربائية، والأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء هطول الأمطار والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة حفاظاً على سلامة الجميع.

وطالبت السائقين بضرورة الانضباط خلال قيادة المركبة، خصوصاً أثناء هطول الأمطار، محذرة من القيادة بطيش وتهور ولامبالاة والتفحيط والمجازفة بدخول الأودية وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور.

ودعت إلى الالتزام بالقوانين والتحلي بالمسؤولية من خلال المحافظة على الطرق والممتلكات الخاصة والعامة وعدم تعريض حياة السائقين وحياة الآخرين للخطر، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، إسهاماً في الحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

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