برعاية رئيس الدولة.. انطلاق فعاليات مهرجان الشيخ زايد

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد 2023- 2024، انطلقت أمس، فعاليات المهرجان وسط إقبال جماهيري كبير من مختلف الفئات، وأجواء احتفالية وأضواء وألعاب نارية مبهرة، ويستمر حتى التاسع من مارس 2024.

وشهد اليوم الأول لانطلاق فعاليات المهرجان حضوراً لافتاً من الزوار من المواطنين والمقيمين، والسياح من حول العالم، الذين حرصوا على زيارة أقسام المهرجان وساحاته، لمشاهدة ومتابعة العروض، وفرق الفنون الشعبية والفعاليات المختلفة بكافة أرجاء وجوانب المهرجان. وخطفت الألعاب النارية، التي انطلقت في سماء المهرجان، وزينت سماء منطقة الوثبة، أنظار الجمهور بروعة ألوانها وأشكالها المتنوعة.

كما جذبت نافورة الإمارات، التي تتوسط ساحة المهرجان المئات للاستمتاع بأصوات الموسيقى، وأضواء الليزر والهولوجرام مع تدفق المياه، ورسمت طائرات الدرونز لوحات فنية في سماء المهرجان أبهرت الجمهور من شتى أنحاء العالم.

في نفس الوقت شهدت مدينة الألعاب الترفيهية داخل المهرجان إقبال مئات الأسر لخوض أطفالهم تجارب وألعاباً ومغامرات شيقة، منها بيت الرعب، وامتلأت المدينة بالأطفال للاستمتاع بكافة الألعاب والعروض والشخصيات الكرتونية، وورش العمل التعليمية التثقيفية، التي تقام بهدف تنمية مهارات الأطفال.

وشهدت القرية التراثية بأقسامها الجبلية والزراعية والبحرية والصحراوية إقبالاً منقطع النظير من الزوار، خاصة من قبل السياح، الذين حرصوا على مشاهدة أعمال الحرفيين وهم يقدمون أعمالهم اليدوية، واستمعوا إلى شرح واف عن طبيعة كل بيئة من البيئات وطبيعتها وحرفها ومنتجاتها، وجذبت صناعة السدو وقرض البراقع وخياطة السرود والغزل والنسيج وصناعة التلي العشرات من الزوار، الذين وقفوا مبهورين أمام هذه الحرف التقليدية، وما تتمتع به من فن مع براعة الصناع وإبداعاتهم.

كما امتلأ ركن نقش الحناء بالعشرات من الفتيات الصغيرات ينقشن الحناء على أيديهن، ونفس الأمر في قسم تعقيص البنات الذين وقفن يتعرفن على الطرق التقليدية في تعقيص الشعر بكل ما فيه من حرفة وسرعة وفن. وشاهد زوار المهرجان من خلال نشاط القرية التراثية وفعالياتها جانباً من عادات وتقاليد الإمارات الأصيلة، والتي عكست حضارة الإمارات وتراثها على طول الامتداد الجغرافي للدولة، فيما ازدحم السوق الشعبي في القرية بالزوار، الذين انهالوا على شراء المنتجات، التي تعرضها الأسر المنتجة خاصة من العطور والبخور والملابس المطرزة، وغيرها من المنتجات.

وشهدت أجنحة الدول المشاركة في المهرجان خلال فعاليات اليوم الأول إقبالاً كبيراً من الزوار من كافة المستويات، ليتعرفوا على فنون هذه الدول ومنتجاتها وثقافتها وعروضها الفنية، وتنقل الزوار عبر الأجنحة في مشهد رائع للمهرجان وأهدافه. ولقي ((الحي الصيني))، الذي يقام ضمن الفعاليات الجديدة في مهرجان هذا العام حشوداً من الزوار، للتعرف على الثقافة الصينية والمنتجات المعروضة والأطعمة الصينية الشهيرة، وبعض العادات والتقاليد والخطوط الصينية في الكتابة، وغيرها من الجوانب، التي قدمها ((الحي الصيني)).

وقدمت محمية النوادر رؤية مبهرة للزوار، عبر مجموعة الحيوانات والطيور، التي جمعت في المحمية مثل النمر الأبيض، واحتشد الزوار لرؤية رأس ديناصور حقيقي، إضافة إلى الطيور والحيوانات النادرة والغريبة الأخرى، وكان مشهد الزوار وهم يأخذون الصور مع هذه النوادر لافتاً للأنظار.ومع الاحتشاد الكبير فيها نظمت إدارة المهرجان عملية الدخول للمحمية بأعداد محددة حتى يستطيع كل زائر الاستمتاع بالمكان، ومشاهدة هذه الكائنات النادرة بشكل كاف.

وفي نفس الوقت كانت تجول في ساحات المهرجان فرق الفنون الشعبية، وفرقة شرطة أبوظبي الموسيقية تقدم للجالسين على المقاعد المنتشرة في المهرجان فنونها وموسيقاها، التي تنوعت من الشعبي إلى العالمي والعربي، فشكلت خلفية مبهرة للمهرجان والأجواء، التي تلفه. ولقيت أجنحة مجالس أبوظبي المتخصصة إقبالاً كبيراً في أقسامها وعروضها المختلفة، ونفس الأمر في الواحة الزراعية وفي جناح التمور.

وفي سوق منتجات الزراعية، الذي قدم العديد من المنتجات الإماراتية الطازجة. ومنذ فتح أبواب المهرجان لاستقبال الزوار في الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل كانت الأعداد في تزايد مستمر، وبلا توقف سواء من الأفراد أو الأسر متفاعلين مع المهرجان وفعالياته وبرامجه وأقسامه وأنشطته، وقد وفرت إدارة المهرجان كافة الخدمات، مراعية احتياجات الزوار ومتطلباتهم مع سهولة الوصول إلى هذه الخدمات بكل يسر وسهولة.

فعاليات

تجدر الإشارة إلى أن برنامج مهرجان الشيخ زايد حافل بالبرامج والفعاليات المختلفة، التي سيقدم بعضها بشكل أسبوعي وفعاليات أخرى تقدم يومياً، بالإضافة إلى الفعاليات التي ستدخل تباعاً حسب المناسبات والأحداث خلال الـ 114 يوماً مدة المهرجان مثل احتفال رأس السنة.

إضافة إلى برنامج الرياضات التراثية، التي ستقام مثل جائزة زايد الكبرى للهجن العربية الأصيلة، ومسابقات الصيد بالصقور والمحامل الشراعية، وغيرها والموضوع لها جدول زمني، فيما ستكون هناك مفاجآت أخرى كثيرة سيعلن عنها تباعاً سواء على صعيد الحفلات أو البرامج أو الألعاب النارية، هذا بخلاف برنامج الاحتفال بالعيد الوطني، الذي ينطلق بداية من الشهر المقبل.

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