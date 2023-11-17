محمد بن راشد: فخورون بإنجازات سلطان الجابر الدولية ونشاطه المتسارع

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باختيار معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، والرئيس المعين للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP28)، على قائمة TIME100 لأقوى 100 شخصية في قطاع المناخ.

وأعرب سموه عن فخره بإنجازات الجابر الدولية وبنشاطه المتسارع في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف سموه: فخورون بجميع إنجازات أبناء الإمارات في كافة القطاعات.

ودون سموه عبر حسابه الخاص عبر منصة ((إكس)): ((سلطان الجابر على قائمة TIME100 لأقوى 100 شخصية في قطاع المناخ... فخورون بإنجازاته الدولية.. وبنشاطه المتسارع في هذا القطاع الحيوي.. وفخورون بجميع إنجازات أبناء الإمارات في كافة القطاعات)).

وكانت مجلة التايم الأمريكية قد اختارت معالي الدكتور سلطان الجابر، ضمن قائمة أقوى 100 شخصية في قطاع المناخ.

وقال الجابر في حوار مع مجلة ((التايم)) الأمريكية: ((إن التقليص التدريجي في الاعتماد على الوقود الأحفوري أمر لا مفر منه.. إنه شيء أساسي)).

ومن وجهة نظر الجابر، فإن نجاح COP28 إضافة إلى الجهود الأوسع نطاقا بشأن مكافحة التغير المناخي، يعتمد بقدر ما على احتضان القطاع الخاص وتغيير ظروف السوق. وذكرت مجلة التايم أن الجابر اتخذ نهجاً مختلفاً عن الرؤساء السابقين في مؤتمر الأطراف، إذ وجه الدعوة إلى شركات النفط والغاز، وأعطى الأولوية للحلول المناخية في شركات القطاع الخاص.

بطل الأرض

يعد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، هو أول رئيس تنفيذي يشغل منصب رئيس مؤتمر الأطراف على الإطلاق ويتمتع بخبرة تجارية وصناعية واسعة وفهم عميق للاقتصاد، ويستفيد من خبرته الممتدة لعقود من الزمن في قطاع الطاقة، بما فيها الطاقات المتجددة والتقليدية.

وخلال فترة ولايته المزدوجة كمبعوث خاص لتغير المناخ منذ عام 2010 وحتى الآن لعب معالي الدكتور الجابر دوراً أساسياً في تشكيل مسار الطاقة النظيفة في دولة الإمارات؛ بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مصدر في أبوظبي حالياً، والتي أصبحت منذ ذلك الحين لاعباً عالمياً رائداً في مجال الطاقة النظيفة.

وفي عام 2012، منحته منظمة الأمم المتحدة جائزة ((بطل الأرض)) ضمن فئة الرؤية الريادية والقيادة الفعلية، وفي عام 2013 حاز على وسام امتياز الامبراطورية البريطانية CBE من الملكة إليزابيث الثانية.

وقد شارك معالي الدكتور الجابر أيضاً في التركيز على النتائج في أكثر من 11 مؤتمراً للأطراف، بما في ذلك مؤتمر باريس التاريخي لتغير المناخ (COP21) في عام 2015، ويهدف إلى الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.

وعند انضمامه إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) كرئيس تنفيذي لها، قاد معالي الدكتور الجابر استراتيجية إزالة الكربون بقيمة 15 مليار دولار، وأعمال الحلول الجديدة منخفضة الكربون.

في عام 2011 تم اختيار معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر لعضوية المجموعة رفيعة المستوى للطاقة المستدامة للجميع التي أسسها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتعزيز الاستفادة العالمية من الخدمات الحديثة التي تتيحها الطاقة، ومضاعفة كفاءة الطاقة ومضاعفة حصة الطاقة المتجددة في المزيج العالمي للطاقة بحلول عام 2030.

وفي عام 2012، منحته منظمة الأمم المتحدة جائزة ((بطل الأرض)) ضمن فئة الرؤية الريادية والقيادة الفعلية، وفي عام 2013 حاز على وسام امتياز الامبراطورية البريطانية CBE من الملكة إليزابيث الثانية.

وفي عام 2019 منحه دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، جائزة أفضل إنجاز شخصي في قطاع الطاقة تقديراً لمساهمته البارزة في قطاع الطاقة، وتعزيز جسور وعلاقات التعاون مع الاقتصادات الآسيوية الناشئة وتجديد نماذج العمل التقليدية في شركات الطاقة.

ويؤكد معاليه على ضرورة الانتقال من مرحلة الخطوات التدريجية إلى إحداث تقدم جوهري ونقلة نوعية من خلال الشراكات والإرادة السياسية والعمل المناخي الموحد.

والتأكيد على أن نهج الإمارات بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف COP28 سيكون تطبيق ذهنية إيجابية، وتفعيل مبدأ الشراكة لضمان تحقيق نتائج ملموسة في المؤتمر الذي سيعقد في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

كما يؤكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر على أن دولة الإمارات تعمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة للمساهمة في تمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام ومرن يحتوي الجميع من خلال مؤتمر المناخ من خلال تطوير آليات التمويل المناخي ومؤسسات التمويل الدولية.

ومعاليه حائز على درجة الدكتوراه في الاقتصاد والإدارة من المملكة المتحدة، والماجستير في إدارة المشاريع والأعمال، بالإضافة إلى بكالوريوس العلوم في هندسة الكيمياء والبترول من الولايات المتحدة الأمريكية.

سموه:

فخورون بجميع إنجازات أبناء الإمارات في كافة القطاعات

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