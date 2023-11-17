شرطة دبي تطلع زوار المعرض على أحدث ابتكاراتها

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي مشاركتها في معرض دبي للطيران 2023 أبرز فعاليات قطاع الطيران العالمي، وقدمت للزوار عدداً من أحدث الحلول التقنية والابتكارات التكنولوجية في الخدمات الأمنية والجنائية والمرورية والمجتمعية، التي تقدمها لمجتمع دبي.

وأكد اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن المشاركة في معرض دبي للطيران 2023 تأتي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في سبيل استعراض الخدمات الأمنية والذكية، خاصة أن المعرض يشهد مشاركة من أكثر من 1400 جهة عارضة من مختلف دول العالم، يبحثون فرص تعزيز التعاون وعقد الشراكات، وصولاً إلى إيجاد حلول أكثر ابتكاراً وذكاء، تعزز جهود الاستدامة في مختلف المجالات.

من جانبه قال العميد دكتور أحمد يوسف المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع: إن هذه المشاركة تعزز جهود القيادة العامة لشرطة دبي في المشاركة في أبرز المعارض والمؤتمرات والفعاليات العالمية، بهدف تعزيز فرص الوصول، والتعريف بخدمات وابتكارات شرطة دبي الأمنية والخدمية، لا سيما أن إمارة دبي تعد وجهة عالمية في مجال الأعمال والسياحة والاقتصاد.

تطبيق ذكي

وعرضت شرطة دبي عبر منصتها تطبيقها على الهواتف الذكية، والذي يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتوجهات حكومة دبي الذكية، ومبادرات مدينة دبي الأذكى عالميا. ويقدم التطبيق باقة متميزة تشمل خدمات طورت باستخدام أحدث لغات تقنيات البرمجة الهاتفية والذكاء الاصطناعي، والمتوفرة بـ 7 لغات معتمدة هي: (العربية، الإنجليزية، الروسية، الألمانية، الصينية، الفرنسية، الإسبانية)، ويحتوي التطبيق على مجموعة من الخصائص المميزة والفريدة من نوعها، والتي توفر للمتعامل تجربة استثنائية لما تتضمنه من برمجة طورتها شرطة دبي استناداً إلى أحدث المعايير العالمية في التصميم، من بينها تسجيل الدخول باستخدام بصمة الوجه.

مراكز SPS

كما قدمت المنصة عرضاً لخدمات مراكز الشرطة الذكية، وهي مراكز شرطة متكاملة ذاتية الخدمة تعمل دون تدخل بشري على مدار 24 ساعة، وتقدم 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية وغيرها، إلى جانب 33 خدمة فرعية، يقدمها المركز دون تدخل بشري، بسبع لغات هي العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والروسية والصينية، بما يراعي الطبيعة العالمية لمدينة دبي، والتيسير على المراجعين من مختلف الجنسيات، وذلك في إطار خطة شرطة دبي للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية، تقدم خدماتها للجمهور على مدار 24 ساعة، وبدون توقف.

كما تتضمن مشاريع مراكز الشرطة الذكية عدة نقاط خدمة ذاتية موزعة على نطاق إمارة دبي تقدم الخدمات بأسلوب (Drive thru) و (Walk thru).

جوائز القمة الشرطية

وقدمت المنصة نبذة حول جوائز القمة الشرطية العالمية 2024، والتي تستضيفها شرطة دبي بين 5 و 7 من شهر مارس المقبل، للاحتفاء بجهود الخبراء والمتخصصين وقادة الشرطة وكافة العاملين في مجالات إنفاذ القانون على مستوى العالم، ممن يسخرون وقتهم وحياتهم، للحفاظ على المجتمعات العالمية والمحلية آمنة مستقرة، ويحرصون على تطبيق أفضل المعايير الدولية رغم كل التحديات.

وتحتفي الجوائز بـ10 فئات، تتمثل في جائزة أفضل ضابط ملهم من العنصر النسائي، وجائزة التميز في مجال علوم الأدلة الجنائية، وجائزة التميز في مجال مكافحة المخدرات، وجائزة أفضل مساهمة من أفراد المجتمع في المجال الشرطي، وجائزة التميز لأصحاب الهمم، وجائزة الجهة الشرطية الأكثر ابتكاراً، وجائزة التميز في مجال التحقيق الجنائي، وجائزة أفضل تطبيق شرطي، وجائزة التميز في خدمة العملاء.

تقنيات وخدمات متطورة

كما عرضت شرطة دبي خلال أيام مشاركاتها، الطائرة العمودية من نوع ((AW 139))، إيطالية الصنع، والتي تدعم العمل الأمني والمروري وعمليات الإنقاذ والنقل الجوي للحالات الحرجة، والمركبة ذاتية القيادة M02، وخدمات أنظمة الطائرات المسيرة في الإدارة العامة للعمليات، ومركز الاتصال الموحد 901 لاستقبال استفسارات المتعاملين وأسئلتهم غير الطارئة، ومنصة الجرائم الإلكترونية e-Crime الخاصة بمكافحة جرائم الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، إلى جانب عرض سيارة ((لامبورغيني أوروس بيرفورمانتي))، التي ضمتها شرطة دبي إلى أسطول دورياتها الفارهة، بالتعاون مع شركة ((لامبورغيني)) دبي بمواصفاتها عالية الأداء.

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