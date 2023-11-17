«دبي المالي العالمي» يطلق مسابقة كأس العالم للتكنولوجيا المالية

أعلنت قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، إطلاق ((كأس العالم للتكنولوجيا المالية))؛ المسابقة الأولى من نوعها عالمياً التي تستهدف رواد الشركات العالمية الناشئة الساعين إلى الانطلاق بطموحاتهم والحصول على تمويل للارتقاء بمستوى أعمالهم وتطويرها.

تم عقد المسابقة خلال مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية والمُقام حالياً في مركز سنغافورة إكسبو للمؤتمرات والمعارض، وذلك ضمن جناح مركز دبي المالي العالمي.

وستحظى الشركات الناشئة التي تتأهل لنهائي مسابقة ((كأس العالم للتكنولوجيا المالية))، والمقرر عقده خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي يومي 6 و7 مايو المقبل، بفرصة الفوز بتمويل مُجزٍ تصل قيمته إلى مليون دولار.

وتهدف المسابقة إلى استقطاب الشركات الناشئة المبتكرة لاستعراض حلولها أمام مجموعة من المستثمرين الملهمين وصُنّاع القرار في قطاع الخدمات المالية. علاوةً على ذلك، ستسهم الجولة الأولى من هذه المسابقة في جذب المواهب والابتكارات من مختلف أنحاء العالم، مرسخةً مكانة دبي كوجهة مفضلة للقطاع المالي وقطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: أحد محاور استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030، تتمثل بمواصلة إيجاد سبل جديدة لتعزيز وتطوير منظومتنا الخاصة بقطاع التكنولوجيا المالية والابتكار التي تعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك من خلال تعزيز إمكانية الوصول إلى التمويل والمواهب العالمية ورفد القطاع بأحدث البنى التحتية المادية والرقمية منها. وتعتبر مسابقة ((كأس العالم للتكنولوجيا المالية)) أحدث مبادراتنا في هذا الإطار، وتهدف إلى تشجيع التعاون عبر الحدود والتميز في الابتكار، والذي يعد عاملاً أساسياً نحو تسريع وتيرة التحول في قطاع التكنولوجيا المالية العالمي، بينما نواصل معاً رسم ملامح مستقبل القطاع المالي.

وبهدف استقطاب المشاركات من جميع أنحاء العالم، ستُجري المسابقة سلسلة من المنافسات الإقليمية المؤهلة عبر 10 مراكز أعمال رئيسية في كل من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات داعمة لمنظومة الشركات المحلية الناشئة في تلك المناطق.

وستقوم لجنة تحكيم المسابقة، التي تتألف من أعضاء تحكيم متمرسين من خلفيات متنوعة، بتقييم المشاركات ووضع قائمة بالمتأهلين النهائيين بناءً على مجموعة من المعايير المحددة، مثل الملف التعريفي للمؤسس، وجولات الاستثمار السابقة، وشراكات الأعمال، والعروض الترويجية لاستقطاب رأس المال الاستثماري.

وسيستفيد الفائزون في المنافسات الإقليمية المؤهلة من توجيهات وإرشادات نخبة من قادة القطاع المحليين، فضلاً عن اكتساب رؤى قيّمة حول القطاع من خلال التواصل مع أصحاب رأس المال الاستثماري وخبراء المجتمع. علاوةً على ذلك، سيتم منح جميع الفائزين في المسابقات الإقليمية مساحات لعرض ابتكاراتهم ضمن النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية، والتي من المتوقع أن تستقطب أكثر من 8 آلاف مشارك.

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