سوق دبي يصعد لأعلى مستوى في 5 أسابيع

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بـ0.64 % في أسبوع، وحقق السوق مكاسب بنحو 8.4 مليارات درهم في 5 جلسات، مدعومة بنتائج الشركات والبنوك القوية في الربع الثالث لعام 2023، فضلاً عن عمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 667.3 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 675.7 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وفي أسبوع، ارتفعت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 16.7 %، وأمانات القابضة 16.5 %، والمزايا القابضة 7.9 %، وديوا 4.6 %، وسوق دبي المالي 4.4 %. واستحوذ ((إعمار العقارية)) على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال الأسبوع بنحو 430.5 مليون درهم، تلاه ((أمانات القابضة)) بسيولة 226.9 مليون درهم، ثم ((الإمارات دبي الوطني)) جاذباً 184.4 مليون درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 0.28 % إلى مستوى 9575.34 نقطة في 5 جلسات. وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.14 مليار درهم في أسبوع، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 498.2 مليون درهم، ثم ((ملتيبلاي)) بسيولة 406.46 ملايين درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي في أسبوع أسهم ريسبونس بلس القابضة 12.9 %، والخليج الاستثمارية 12.6 %، وبرجيل القابضة 8.1 %، والاتحاد للتأمين 7 %، ورأس الخيمة للأسمنت الأبيض 6.2 %، وزاد مجموعة أرام 4.7 %، وأمريكانا للمطاعم 4.2 %، والجرافات البحرية 3.4 %، وإي آند 2.3 %.

مكاسب وسيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بأكثر من 6.4 مليارات درهم في 5 جلسات، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.544 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.551 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.875 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و675.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع ناهزت 6.8 مليارات درهم، موزعة بواقع 5 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.8 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 1.76 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 99.9 ألف صفقة.

أداء يومي

وعلى مستوى الأداء اليومي، صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ 0.25 % أو ما يعادل 10.02 نقاط، في جلسة أمس، مسجلاً 3994.54 نقطة، وهو أعلى مستوى في 5 أسابيع، وتحديداً منذ جلسة 12 أكتوبر الماضي ، ليربح السوق 3.8 مليارات درهم، بدعم الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 671.9 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 675.7 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتعزز أداء سوق دبي، بارتفاع أسهم الوطنية للتأمينات العامة 14.8 % بالحد الأقصى، والمزايا القابضة 7.9 %، وتكافل الإمارات 2.6 %، وأمانات القابضة 2.56 %، وزاد ديوا 2 %، وإمباور 1.7 %، والإمارات دبي الوطني 0.84 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 34.1 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 110.2 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 76 مليون درهم.

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