رهانات خفض الفائدة تدعم الأسهم العالمية

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم العالمية خلال التعاملات، أمس، مع تزايد توقعات المستثمرين بشأن رهانات خفض أسعار الفائدة.

وفي بورصة ((وول ستريت)) الأمريكية فتح المؤشران ستاندرد اند بورز وداو جونز على ارتفاع، وصعد داو جونز 19.35 نقطة، أو 0.06 % إلى 34964.82 نقطة، بينما فتح المؤشر ستاندرد اند بورز مرتفعاً 1.31 نقطة أو 0.03 % إلى 4509.55 نقطة، لكن مؤشر ناسداك تراجع 12.24 نقطة أو 0.09 % إلى 14101.44 نقطة.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات الأسبوع، مع تقييم بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية، ما عزز من توقعات انتهاء دورة التشديد النقدي. وصعد ((ستوكس 600)) بنحو 1 % إلى 455.8 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 20 سبتمبر الماضي.

وزادت قيمة مؤشر ((فوتسي 100)) البريطاني 1.25 % إلى 7504 نقاط، فيما ارتفع مؤشر ((داكس)) 0.85 % عند 15919 نقطة، وصعد ((كاك)) 0.9 % عند 7233 نقطة. وارتفع مؤشر نيكاي الياباني وسجل أيضا ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب مدفوعاً بنتائج أعمال قوية للشركات مع نهاية موسم الأرباح.

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